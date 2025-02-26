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    持續回暖！228連假多雲到晴 白天飆29度入夜偏冷

    228連假期間白天氣溫回暖，但夜晚、清晨仍偏冷。（圖為中央氣象署提供）

    228連假期間白天氣溫回暖，但夜晚、清晨仍偏冷。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/26 18:07

    〔記者林志怡／台北報導〕再上1天班就要迎來228連假，中央氣象署指出，明天天氣與今日相似，中部以北、東半部有零星雨，228連假期間因水氣減少，各地轉為多雲到晴的好天氣，白天氣溫可回升至近30度，但夜晚、清晨仍相對偏冷，下週二則因爲鋒面通過，白天氣溫將明顯下滑。

    中央氣象署預報員張承傳表示，明日天氣與今日類似，受到華南雲系靠近影響，各地雲量偏多，中部以北、東半部有零星短暫雨，早晚氣溫偏涼，各地低溫14至17度，白天相對舒適溫暖，氣溫約落在20至24度，南部地區更有機會達到25至26度。

    張承傳說，228連假期間，因水氣減少，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅花東地區、恆春半島有零星雨，感受也更加溫暖，西半部地區白天氣溫普遍可達26至28度，南部地區則可上看29度，東半部地區約25至26度，各地低溫約17至18度。

    不過，張承傳表示，下週一因鋒面接近，花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨，北部、東北部轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區多雲到晴，但鋒面通過前，氣溫還可以再提高一些，南部地區可達30度，中部以北約28度，東半部約27至29度。

    張承傳指出，下週二因鋒面通過、東北季風增強，降雨明顯增加，各地都有機會出現降雨，中部以北、東半部地區、南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，且白天氣溫明顯降低，北部下滑至18至20度，中部地區約22至23度，南部地區約28度，各地夜晚、清晨低溫則落在14至15度左右。

    下週三東北季風持續影響，張承傳表示，華南雲系屆時將再度接近台灣，各地還是有機會降雨，中部以北、東北部、東部有短暫雨，其他地區有局部短暫雨，氣溫持續偏冷。

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