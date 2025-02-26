3/1世界海草日 水試所響應拚海草復育向下扎根

種植海草增加海洋藍碳，成為全世界潮流。（澎湖漁業生物研究中心提供）

2025/02/26 18:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕 農業部水產試驗所今（26）在澎湖縣湖西鄉公所2樓禮堂辦理「2025台灣第2屆世界海草日」活動，由水產試驗所所長張錦宜、澎湖縣農漁局副局長陳銓汶、湖西鄉長陳振中、海洋保育署及日本贊助廠商、湖西鄉各村長及社區理事長等人，都共襄盛舉。

自1930年代以來，全球的海草數量持續在減少，並以每30分鐘1個足球場的速度在流失，消失海草的面積已達30％。聯合國2020年將海草生態系統納入全球生物多樣性框架和生物多樣性公約，每年的3月1日訂為世界海草日。

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水試所為響應世界海草日並與國際接軌，去年台灣首屆「2024世界海草日-澎湖宣言」水試所在澎湖海草復育之成果，並向各界宣示今年將以「向下扎根」為目標，做為「2025世界海草日」主軸。

澎湖漁業生物研究中心為國內最早投入海草床修復與保育研究的單位，最早始於2014年以改良海草移植的「根狀莖法」，在澎湖通梁淺坪海域種植了60平方公尺的海草，迄今所移植的海草已增長近50倍；並陸續於重光及虎井等海域進行海草床修復，2022年協助澎湖縣政府劃設重光及港子海域，為台灣首次以復育海草為目的的保護區。

為擴大海草復育的效益，水試所今年與「台灣橫濱八景島股份有限公司」合作辦理海草復育，並透過公私協力，藉由水族館的展示教育，棲息地走訪及親手種植海草植株推廣活動，提升大眾對於海草等重要海洋棲地的認識與重視。

水產試驗所與各界嘉賓，在海草日宣告向下扎根。（記者劉禹慶攝）

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