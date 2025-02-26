屏東司機中大樂透2.33億 捐600萬縣府改善消防設備與社會福利

台灣彩券公司董事長黃志宜代替中獎人將600萬元捐贈給屏東縣政府，由縣長周春米代表接受。 （記者葉永騫攝）

2025/02/26 17:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕去年7月26日大樂透頭獎由屏東縣「中興彩券行」開出，2.33億元由30多歲男性單身司機獨得，他慷慨捐出1500萬元做公益，其中600萬元指定捐贈屏東縣政府更新消防設備及社會福利，台灣彩券公司受中獎人委託，今天（26）舉行捐贈儀式。

台彩董事長黃志宜說，中獎人是年約30多歲未婚中年男性，屏東人、在民營企業公司擔任司機，購買彩券已超過10年，每次買不超過500元，通常一週買兩次，這次中獎的彩券則為自選2注100元，其中一注即幸運中大樂透頭獎，因為工作忙，快3個月後才兌領，為回饋家鄉捐款給屏東縣政府600萬元，並捐出800萬元予中國信託慈善基金會照顧偏鄉兒童、100萬元捐贈台中市私立衡山社會福利基金會高雄分會，共計捐出1500萬元。

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黃志宜董事長說，台灣彩券是中國信託子公司，公益彩券銷售收入除有60％支應中獎彩金之外，幾乎40％的收入都用於做公益，從96年1月起已為政府創造盈餘達4978.86億元，作為社會福利、補助國民年金及挹注全民健康保險，中獎人捐款更已超過61億元，全台已有超過786萬人次受惠。

屏東縣長周春米說，感謝中獎人的愛心，這筆善款將購置3輛消防勤務車、更新特搜大隊潛水救援池過濾系統暨管路整新，以及挹注屏東縣東港親子館外展車及教玩具繪本募款計畫，預計超過7萬人次受惠。

30多歲屏東單身男司機中大樂透2.33億，捐款600萬元給屏縣改善消防設備與社會福利。（記者葉永騫攝）

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