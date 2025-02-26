228連假出國高峰期27、28日 桃機籲網路報到、善用公共運輸

桃園機場228和平紀念日連假疏運期間為2月27日至3月3日，總運量預估約69萬人次，提醒旅客提早抵達機場辦理報到手續。（桃機提供）

2025/02/26 17:45

〔記者劉信德／桃園機場報導〕228連假將至，機場公司預估出境高峰為27、28日，呼籲旅客善用網路報到 ，多加搭乘公共運輸往來機場。

桃園國際機場228和平紀念日連續假期疏運期間為2月27日至3月3日共5日，根據航班運量預報系統顯示，疏運期間總運量預估約69萬人次，平均日運量為13萬至14.2萬人次，出境高峰為2月27、28日，機場公司提醒旅客，提早抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，預先確認安檢注意事項，多加搭乘機場捷運及客運巴士等公共運輸往來機場。

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機場公司提醒，桃園機場出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時，入境尖峰時段為每日5時、14至17時及20時至22時，敬請旅客及早檢查護照效期是否為6個月以上；提早抵達機場辦理報到手續，善用手機APP、網路報到、自助報到及自助行李託運等智慧化服務。

雙北市區旅客可多加利用機場捷運（A1臺北車站、A3新北產業園區站）市區預辦登機完成報到及行李託運手續，桃園捷運公司A1台北車站首班直達機場加班車05：30發車，並自2月27日起，增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，敬請旅客多加搭乘機場捷運、客運巴士等公共運輸。

桃園機場228和平紀念日連假疏運期間為2月27日至3月3日，總運量預估約69萬人次，提醒旅客提早抵達機場辦理報到手續。（桃機提供）

桃園捷運公司A1台北車站首班直達機場加班車05：30發車，並自2月27日起，增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，敬請旅客多加搭乘機場捷運。（桃機提供）

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