田寮大南天福德祠31284台斤大龜王 3/1開放擲筊

高雄田寮區崗山頭大南天福德祠這週六（1日）將舉行乞龜活動，連續擲出最多聖筊信眾，就可風光迎回價值百萬元的大龜王。（記者蘇福男攝）

2025/02/26 17:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄田寮區崗山頭大南天福德祠大龜王今年重達31284台斤，比去年增加1064台斤，這週六（1日）將舉行乞龜活動，連續擲出最多聖筊信眾，就可風光迎回價值百萬元的大龜王。

大南天福德祠每年農曆二月初二土地公生日，依例舉辦乞龜擲筊活動，其中，乞萬斤大龜王為活動重頭戲，每年均吸引大批信眾誠心擲筊，乞龜活動從當天上午9點持續進行到晚上9點，連續擲出最多聖筊如有2人以上，當晚9點再進行擲筊決賽，一筊定高下，競爭十分激烈。

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廟方表示，今年大龜王重達31284台斤，比去年30220台斤又增加1064台斤，是由380袋（每袋50斤）總重1萬9000斤白米、148袋（每袋83斤）總重1萬2284斤砂糖、29隻1錢重金龜和價值5萬1000元的餅乾所組成。

除了萬斤大龜王，廟方也另準備男女如意珮項鍊、小金龜、金雞、八仙彩、壽龜、餅龜、麵粉酥、風片龜和發財金，供信眾乞求，由於今年二月初二適逢二二八連假，當天中午廟方將席開385桌平安宴，供各方信眾吃平安。

此外，信眾酬神謝戲目前已登記65團，將從二月初一連演至十三日，每天將有4棚掌中戲和1棚歌仔戲在廟埕熱鬧演出，為土地公慶生。

崗山頭大南天福德祠大龜王今年重達31284台斤，比去年增加1064台斤。（記者蘇福男攝）

大南天福德祠大龜王由白米、砂糖、金龜和餅乾所組成，價值百萬元。（記者蘇福男攝）

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