瑞士住宿竟比阿里山便宜？他喊有錢人才國旅 網揪出問題反駁

網友發文說，搜尋阿里山及瑞士格林德瓦兩地的住宿價格，沒想到，瑞士竟比較便宜，示意圖。（情境照）

2025/02/27 00:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國旅住宿價格昂貴，是許多人詬病的問題。網友發文說，身邊的人分別要去阿里山及瑞士格林德瓦，搜尋兩地住宿房價，沒想到瑞士竟比較便宜。文章引起網友熱議。

網友在Dcard發文說，有家人與朋友計劃在3月1日到3月2日分別去阿里山與瑞士格林德瓦玩，他特別用訂房網站查詢兩地住宿價格，沒想到，同樣是山區景點，瑞士少女峰底下的格林德瓦一晚住宿價格竟然比阿里山還便宜，原PO不禁感嘆「國旅是有錢人在玩的」。

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不過，原PO也補充，自己並非針對業者定價，因為自由市場的定價本來就由業者決定。他也指出，3月1日正值台灣的連續假期，這可能是造成阿里山住宿價格上漲的原因之一。

文章曝光後，許多網友認同原PO，「訂了一家四口沖繩機票=礁溪2晚房價，沖繩5晚住宿也不到2萬（海景房、溫泉酒店、國際通住宿），雖然出國機加酒不見得比國旅便宜，但就是覺得國旅不划算」、「台灣真的很盤…一個普通啥也不是的民宿，雙人房能夠喊價到六七千」、「沒錯，不知道在貴什麼，現在都存錢出國玩，基本上只需多存機票錢，食宿都差不多」。

但也有網友反駁，「你不能拿不同等級的飯店來比較，我看了一下你所選的那些台灣飯店其實裝潢等等都還不錯，你所選的瑞士飯店感覺偏老舊陽春。瑞士也有一個晚上兩三萬、四五萬的飯店為啥不拿那些來比較」、「拿瑞士三顆星跟阿里山四顆星比？他倆等級就已經不一樣的；阿里山在山上會比較貴本來就很正常（上山成本建房成本就是兩倍以上），瑞士那個在山下的地方；228是台灣假期不是瑞士假期（瑞士假期房間也是貴得很，尤其瑞士吃的會讓你貴到哭出來）」。

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