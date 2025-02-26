清大、陽明交大乙巳梅竹賽 因選手資格爭議陷僵局

清大與陽明交大今年乙巳梅竹賽又因選手資格爭議恐停賽？圖為清大學生會在臉書粉專發出的聲明內容。（照片取自清大學生會粉專）

2025/02/26 17:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學與陽明交大兩校傳統體育賽事乙巳梅竹賽今年預定28日到3月2日舉行，又因選手資格爭議恐停賽？今年由陽明交大主辦梅竹賽，但兩校因羽球項目中清大有選手是泰籍生，兩校諮議委員會對選手資格有不同的立場與堅持，兩校梅竹諮議委員會都發出各自的聲明，讓僵局持續。

主辦的陽明交大表示，梅竹賽自1969年創辦以來一直是兩校師生寶貴資產，校方支持學生自治，爭議中尋求共識的梅竹精神，相信雙方定能延續這場象徵兩校情誼與競技精神的傳統賽事，並用智慧處理爭議。清大校方則表示，梅竹賽由梅竹諮議會委員會決定，以學生為主，學校並未介入。

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陽明交大交大學聯會在粉專發文提到，今年的梅竹賽在羽球項目出現嚴重爭議，並稱清大堅持讓具有資格爭議的泰籍選手上場。該選手高中時期曾在泰國青年賽層級奪得冠軍，且具有國際賽成績，甚至擁有羽球世界青少年排名。此情形已影響比賽的公平性與公正性，對梅竹賽穩定性造成嚴重衝擊。因此陽明交大希望採用113年的規程，不希望讓有資格爭議的選手上場，讓陽明交大選手面臨不公平的比賽。

清華大學生會也在粉專發文提到，依據梅竹賽實施辦法第五條，參賽選手應「符合該年度大專運動會及各單項聯賽一般組（生）資格」，眾所皆知，乙巳梅竹之辦理日期為114年，應以114年大專運動會規程為審核標準，因此清大在今年的梅竹賽中，堅持採用114年大專盃規程。並認為陽明交大是「狐狸取鬧，帶頭作亂」，且隨意變更規則，傷害賽事穩定。

清大與陽明交大今年乙巳梅竹賽又因選手資格爭議恐停賽？圖為清大學生會在臉書粉專發出的聲明內容。（照片取自清大學生會粉專）

清大與陽明交大今年乙巳梅竹賽又因選手資格爭議恐停賽？圖為陽明交大學聯會在臉書粉專發出的聲明內容。（照片取自陽明交大學聯會粉專）

清大與陽明交大今年乙巳梅竹賽又因選手資格爭議恐停賽？圖為陽明交大學聯會在臉書粉專發出的聲明內容。（照片取自陽明交大學聯會粉專）

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