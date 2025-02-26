嘉科實中國中部招生爆滿 170人報名中籤率不到一半

嘉科實中舉辦朴子文化走讀營，瞭解當地宗教文化。（嘉科實中提供）

2025/02/26 17:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉科實中去年第1屆招生，今年邁入第2屆，114學年度國中部、國小部新生報名已展開，3月5日截止，國一新生招收3班共84人，已有170人報名，將於3月14日公開辦理線上直播抽籤，中籤率不到二分之一，非常熱烈。

國科會在嘉義縣太保市設立嘉義科學園區，並成立嘉科實中，在少子化的嘉義縣仍吸引許多學生就讀；嘉科實中校長林怡慧表示，學校包含高中部、國中、國小部及雙語部，推動科技創新與雙語國際教育，提供多元學習機會，持續深化與國內外大學及策略聯盟如長庚醫院、故宮南院等單位合作，高中部是嘉義區許多學子的第一志願首選學校，小一新生招收3班、75人，目前還有名額。

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嘉科實中國中部最近舉辦多場適性探索營隊，如與中正大學合辦的「資優程式設計營」和「朴子文化走讀營」，與海洋保育署合作的「SDGs保育社區海洋生態服務學習營隊」以及具學校特色的「雙語音創未來營」、「數學高階思維資優營」，吸引學生熱情參與。

資優程式設計營讓學生學習樹莓派（Raspberry Pi）系統安裝與Linux操作，並透過Python程式開發與SenseHAT模組應用，成功顯示環境感測數據，體驗智慧應用；朴子文化走讀營帶領學生深入配天宮、水道頭園區與當地市場，透過實地探索，了解在地信仰、傳統建築與市場文化；海洋生態服務學習營隊前往東石漁港，透過導覽、淨灘與實地調查，強化海洋保育意識；數學高階思維資優營透過設計思考與實作挑戰，從問題解決的過程，培養批判性思考與邏輯推理能力。

林怡慧說，感謝行政教學團隊合作規劃課程內容，營隊結合理論與實作，涵蓋雙語學習、程式設計、文化探索、環境保育與數學思維培養等領域，讓學生在沉浸式體驗中，培養跨學科能力，拓展學習視野，讓學生在國中階段即能多元適性探索。

嘉科實中學生進行數位學習。（嘉科實中提供）

嘉科實中學生參觀智慧機器人製造基地。（嘉科實中提供）

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