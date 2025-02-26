衛武營4月將辦泰國音樂會 泰國貿易經濟辦事處代表拜會陳其邁

泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（左），今天拜會高雄市長陳其邁（右）。（記者葛祐豪翻攝）

2025/02/26 17:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）今天（26日）再度拜會高雄市長陳其邁，分享今年4月即將在衛武營舉辦的2025泰國音樂節，並期盼與高雄建立觀光、文化及移工領域更密切合作。

此次是文那隆一年內二度造訪高雄，他強調泰國相當重視與台灣交流，自己上任後推動台灣民眾前往泰國60天免簽證等服務，更認同高雄和泰國有巨大交流潛力；他說，泰國人都感覺台灣遊客非常友善，2024年前往泰國的台灣旅客更突破百萬人，盼能盡力促進泰國各地和高雄的直航。

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文那隆也提及，高雄及台灣南部正全力打造半導體等高科技產業聚落，今年規劃邀請企業與學術單位，前往泰國進行投資考察，也盼明年於高雄舉辦企業說明會；而即將於4月登場的2025泰國音樂節，能讓高雄市民更親近泰國文化，帶動彼此的多元交往。

陳其邁致詞指出，高雄有約6500位泰籍移工，為高雄市建設貢獻良多，承諾會妥善照顧泰國朋友，並強調近年高雄積極推展智慧城市及AI治理，希望能與泰國各城市發展高科技產業、觀光與文化等深入合作。

陳其邁也非常歡迎泰國辦事處首度在高雄舉辦音樂等文化活動，高雄近年發展演會經濟，有不少泰國歌手團體在高雄演出，大受歡迎，相信透過文化交流，一定能增加雙邊互動。

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