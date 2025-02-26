AI稽查機車定檢、視網膜血管影像重建、智慧電動車 雲科大研發超實用

雲科大電子系助理教授王斯弘研發團隊研發的「手機即時AI辨識應用於機車定檢稽查系統」，已在雲林、台南等縣市實際應用大幅提升機車的定檢率。（記者黃淑莉攝）

2025/02/26 17:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林科技大學電子系今（26）日舉辦研發成果發表，智慧電動機相關系統、人工智慧視網膜血管影像重建方法、手機即時AI辨識應用於機車定檢稽查系統等研發備受矚目，而且已應用於實物中。

雲科大副校長張艮輝指出，雲科大這幾年在產業對接及解決企業的問題，投入很多心力，尤其電子系對接國家產業發展的關鍵產業，包含半導體、AI人工智慧與智慧電動車產業趨勢與技術演進等都有相當好的成果，透過研發成果發表讓各界看見，開拓市場及對國家發展有貢獻。

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助理教授王斯弘研發團隊研發的「手機即時AI辨識應用於機車定檢稽查系統」，透過大數據建置再結合手機即時影像、AI辨識系統，可深入菜市場、街道、小巷偵測。王斯弘說，目前已實際在雲林、台南等縣市機車定檢稽查，大大提升定檢率，同一系統也可以偵測改裝排氣管、烏賊車及路面髒污等。

特聘教授陳錫釗特研究團隊將AI人工智慧技術結合健康與醫療發明「Sin-Net 人工智慧視網膜血管影像重建方法」，能幫助醫師先期判讀視網膜血管病變，只需2.6秒且可達到96％準確率，目前與醫端合作初探。

副教授蘇慶龍研究團隊研究的「智慧電動概念車-雲科一號」，特色與目前市面上自動輔助駕駛系統相較，採用全車自動駕駛技術，沒有駕駛座，智慧座艙則強調人機互動與信息整合並且能在車內直接視訊會議，配備多屏顯示、語音助手及情境感知系統，目前車輛已在校園上路試駕多次。

此外，蘇慶龍團隊研發的「2D/3D 360度環景與透明底盤系統」，提升駕駛安全性與便利性，2D/3D 360度環景系統幫助駕駛者清楚掌握車輛周圍情況，特別是在停車、狹窄道路行駛或低速操控時，顯著減少視覺盲區與碰撞風險；透明底盤系統則是讓駕駛者能直觀了解路面狀況，例如坑洞、障礙物或複雜地形。

雲林科技大學電子系舉辦研發成果發表展示在半導體、AI人工智慧及智慧電動車等領域的研究成果。（記者黃淑莉攝）

雲科大電子系副教授蘇慶龍研究團隊研究的「智慧電動概念車-雲科一號」，採用全車自動駕駛技術，沒有駕駛座，智慧座艙則強調人機互動與信息整合並且能在車內直接進行視訊會議，該車已打造完成並在校園多次試駕。（記者黃淑莉攝）

雲科大電子系副教授蘇慶龍說明「智慧電動概念車-雲科一號」智慧座艙內部配備多屏顯示、語音助手及情境感知系統。（記者黃淑莉攝）

雲科大電子系特聘教授陳錫釗特研究團隊將AI人工智慧技術結合健康與醫療發明「Sin-Net 人工智慧視網膜血管影像重建方法」，能幫助醫師先期判讀視網膜血管病變。（記者黃淑莉攝）

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