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    雙語再加程式語言 北市推國小「三語課程」教學計畫

    因應資訊科技領域發展趨勢，台北市教育局訂定「國民小學三語（中文、英文、程式語言）課程實施計畫」，每校最多補助15萬元，鼓勵雙語學校及有興趣發展程式語言的學校參與計畫。圖為學生學習scratch程式語言。（記者甘孟霖攝）

    因應資訊科技領域發展趨勢，台北市教育局訂定「國民小學三語（中文、英文、程式語言）課程實施計畫」，每校最多補助15萬元，鼓勵雙語學校及有興趣發展程式語言的學校參與計畫。圖為學生學習scratch程式語言。（記者甘孟霖攝）

    2025/02/26 17:07

    〔記者甘孟霖／台北報導〕因應資訊科技領域發展趨勢，台北市教育局訂定「國民小學三語（中文、英文、程式語言）課程實施計畫」，每校最多補助15萬元，鼓勵雙語學校及有興趣發展程式語言的學校參與計畫，將於6月北市AI教育節時進行成果發展。

    教育局表示，此計畫重點鼓勵學校訂定年度課程計畫時，能於校訂課程活動中，納入「以科技領域為基礎」跨域學習課程活動，同時引導學校發展三語（中文、英文及程式語言）教學主題、專題、議題融入課程，在既有的雙語教育基礎下，再加入程式語言，培養學生的運算思維、演算法，以及程式語言寫作能力，培養資訊科技素養、跨語統整及解決生活情境問題能力。

    參與試辦計畫的蓬萊國小校長尚漢鼎表示，現有國民小學課程規劃中，科技領域並未被納入必修時數中，校方只能透過校訂課程、彈性學習時數進行；該校主任林湘琪協助規劃課程時提出，科技與英語應用能力已是現代學生不可或缺的核心素養，透過本計畫，學校將有效結合資訊科技與語言學習，提升學生跨領域統整與創造能力，為未來教育發展奠定基礎。

    教育局強調，配合「STEAM及新科技發展辦公室」政策發展，除國小推動此計畫，也將針對國、高中推出關於「AI及新科技」、「程式語言」及「STEAM跨域應用」課程計畫，也啟動修訂「科技領域資訊科技課程教學綱要」作業，提供教師課程規劃參考，累積教學現場經驗及課程內容。

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