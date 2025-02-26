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    提供販售服務！台中新光三越3/1啟動「第2賣場」地點曝

    新光三越副本部長謝英明（左）表示，228連假啟動全台「第二現場」支援計畫。（讀者提供）

    新光三越副本部長謝英明（左）表示，228連假啟動全台「第二現場」支援計畫。（讀者提供）

    2025/02/26 16:58

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中新光三越13日發生氣爆意外，事發近兩週後宣布「全台支援計畫」，將在3月1日起在台中世界貿易中心展覽場，及台中長榮桂冠酒店3樓租用場地，提供員工販售服務，新光三越營業本部副本部長謝英明表示，暫無特賣折扣服務，初步包括服裝、內睡衣、運動及家庭用品、食品，參與家數越多越好。

    謝英明下午在中港店入口廣場受訪表示，與澳門罹難者後續協商仍在進行中，來台家屬已在今天下午搭機返回澳門，小女童先回澳門接受後續治療，醫療狀況由醫院經過相當評估同意移動（出院），由醫療團隊發言比較適當，新光三越會負應負責任。

    至於全台啟動北中南第二現場支援計畫，謝英明說，3月1日開始第1階段場地，已跟廠商聯繫願意參與的都歡迎，希望第二、三階段擴大照顧同仁在中部短期安置計畫。

    謝英明強調，台中兩個場地超過500坪，業者需求場地不同，業種複雜多元，初步包括服裝、內睡衣、運動及家庭用品、食品，廠商願意提出適當面積都歡迎，參與家數越多越好。

    業者強調，第二現場涵蓋男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品，台中市為3月1至11日、3月18至31日在台中世界貿易中心展覽場一館，3月11至21日在台中長榮桂冠酒店3樓。

    台北新光三越支援部分，3月6至18日在新光三越台北信義新天地A9館9樓，3月5至23日在新光三越台北南西店一館9樓，台南新光三越3月4至26日在新光三越台南新天地本館6樓支援販售。

    謝英明強調，以台中市為優先考量，同仁希望留在台中短期安置，暫未考慮其他縣市安置，台中場地多還在尋找中。

    新光三越228連假啟動「第二現場」支援計畫。（業者提供）

    新光三越228連假啟動「第二現場」支援計畫。（業者提供）

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