新龍送舊龍！ 50年開光點眼百萬老舞龍「火化升天」

南投竹山鎮中和國小「金龍隊」，為50年前的老舞龍（圖右）「火化升天」送行，要繼續傳承當地舞龍技藝。（記者劉濱銓攝）

2025/02/26 16:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮中崎社區以舞龍民俗聞名，當地的中和國小也在20年前成立舞龍隊傳承技藝，惟50年前耗費百萬元製作的老舞龍，歷經多年已不堪使用，但因舞龍有開光點眼，地方不敢隨意報廢，今在當地主廟克明宮的祝禱下進行「火化升天」儀式，該校舞龍隊也到廟展演致意，透過「新龍送舊龍」，讓舞龍文化薪火相傳。

中和國小教務主任陳源庚表示，當地中崎社區在1975年發展舞龍技藝，當時都是壯丁在操作舞龍，該條舞龍長86公尺，一共24節，呼應24節氣，外加一節是龍珠，光龍首就35台斤，等於21公斤，早期操作舞龍就要動用60人，若再加上鼓陣，人數動輒80人。

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但後來時代變遷、人口外移，社區操作舞龍的民眾變少，該校便在2005年延續中崎「金龍隊」的隊名，成立中和國小「金龍隊」，去年還獲體育署全國民俗體育競賽競技舞龍賽的優等第3名。

克明宮主委楊非武說，50年前這條金龍舞龍是國防部後備司令部，補助地方100萬元以純手工製作，並由後備軍人擔任舞龍操作手，之後才由地方社區發展舞龍技藝。

後來中和國小接手使用多年後，因老舊才存放校舍，但近期因空間不敷使用，便提供給該廟在春節做花燈展示，惟舞龍年久已無法再操作，且因有開光點眼不能隨意報廢，經擲筊請示該廟關聖帝君應允後，今才邀請國小舞龍隊到廟展演，為「龍爺爺」送行，希望學童能繼續傳承舞龍技藝，將金龍精神發揚光大。

南投竹山鎮中和國小「金龍隊」，為50年前的老舞龍（圖左龍首）「火化升天」送行，特別到竹山克明宮展演。（記者劉濱銓攝）

南投竹山鎮中和國小「金龍隊」老舞龍，在竹山克明宮主委楊非武擲筊請示後，為開光點眼過的老舞龍進行「火化升天」儀式。（記者劉濱銓攝）

南投竹山鎮中和國小20年前成立舞龍「金龍隊」，傳承當地中崎社區的金龍舞龍。（南投竹山鎮中和國小提供）

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