四接環評通過》張之豪：北部新電網關鍵 林沛祥：基隆港安全最重要

基隆協和電廠更新改建，將填海造陸設置天然氣接收站。（記者盧賢秀攝）

2025/02/26 17:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕環境部環評大會今天審查通過台電協和發電廠更新改建計畫（天然氣第四接收案），基隆地方人士認為，未來四接完成能夠穩定民生用電，有利工商發展，增加就業機會，民進黨議員張之豪認為將是北部新電網的關鍵。不過還是有少數人士質疑四接的安全問題。

國民黨立委林沛祥表示他的立場沒有改變，沒有港口安全就沒有四接。專家學者通過環評，他們必須對未來基隆的港口安全背書，因為維繫著基隆人的生命財產安全還有工作權，他身為立法委員也會將增加監督的力道。

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基隆市長謝國樑也出席環評大會，市府發言人呂謦煒指出，環評大會通過「四接」案，台電應更清楚說明如何能夠確保民眾的安全無虞，後續市府會基於地方政府的權責，以最高標準檢視「四接」，確保市民安全無虞。

議長童子瑋表示，四接審查案有許多的專家學者參與其中，尊重會議的結果。他將與台電溝通，希望他們增加投資、加強說明，確保基隆整體生態的復育，以及讓居民都理解發電廠對安全上的確保。最重要的，是希望四接建設能達成民生、產業跟生態上三贏的結果。

民進黨議員張之豪指出，現在北部若缺電，常要「南電北送」，但南部台積電蓋好了，會把南部的水電都吃光，以後沒辦法再「南電北送」了，北部如果不自己發電，就會沒電可用。

北部、尤其是北北基，人口稠密、腹地有限，適合發展AI產業，但需要大量的電。北部的民生、產業需求，需要能有效調節電網負荷波動的新式電廠。基隆四接就是北部新電網的關鍵，也是現階段改善空污、維持穩定電力的解方。

民進黨議員施偉政表示，協和電廠長期燃燒重油發電排放污染物，中山區居民健康已受到影響，解決問題已刻不容緩，希望各界能支持讓協和電廠從油轉氣，如果基隆市政府不贊成，請明確說明立場，將協和電廠趕出基隆市，別再玩模稜兩可遊戲。

國民黨議員韓世昱說，協和改燃天然氣雖然有減少一些污染，但是安全性仍無法說服基隆人，未來對基隆港的安全及外木山居民的安全，存在威脅，日前台中新光三越的氣爆讓大家對天然氣的氣爆威脅很更加擔心，四接應先解決安全疑慮。

基隆協和電廠往東，接近基隆港防波堤的海域將搷海造陸設天然氣接收站。（記者盧賢秀攝）

台電協和電廠改建計畫，填海造陸設天然氣碼頭，接近基隆港嘴，有民眾質疑會影響基隆港的穩定與安全。（記者盧賢秀攝）

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