「靚靚客家新竹縣」特展桃機登場 向國際展現客庄之美

新竹縣長楊文科、桃機董事長楊偉甫共同出席 「靚靚客家新竹縣」特展開幕儀式，歡迎國際旅客到新竹參觀旅遊。（記者劉信德攝）

2025/02/26 16:54

〔記者劉信德／桃園機場報導〕新竹縣政府文化局攜手財團法人新竹縣文化基金會在桃園國際機場第二航廈接機大廳「臺灣之窗」舉辦「靚靚客家新竹縣」特展，將於26日展出至5月21日，期盼向國際旅客及接機民眾展現多元客家文化面貌與獨特魅力。

縣長楊文科表示，特展整體風格以「青春繽紛」為基調，邀請國際旅客與國人到桃園國際機場欣賞展覽，進一步吸引大家到新竹縣觀光旅遊，這是我們的期待，讓國際旅客踏上浪漫的客庄之旅，親身感受新竹縣客家文化的豐富與精彩。

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桃園機場公司董事長楊偉甫在致詞時表示，恰好今日是桃園國際機場今（26）日開航46週年，非常高興能夠迎來新竹縣政府舉辦這場活動，46年來桃機累計接待旅客突破8億6千萬人次，2024年達4492萬人次，在桃機舉辦這個展覽能讓更多的國人、國際旅客欣賞得到，讓活動得到最好的效果。

開幕儀式特別邀請傳統表演藝術團隊「田屋北管八音團」及「新竹縣客家武術舞獅發展協會」帶來精彩演出，由在地優秀傳統表演藝術團隊精彩演出，為特展揭開序幕。

特展櫥窗展示新竹縣藝術家、工藝家的工藝品及文創品等20餘件作品，還有客家八音常用樂器及客家方口獅等文物器具展示，讓民眾更加了解新竹縣客家文化的傳統及創新。

除靜態展示外，也特別在3月26日及4月25日安排2場快閃活動，分別以茶文化與桐花祭為主題，為旅客帶來豐富的新竹縣客家文化的五感體驗。

新竹縣長楊文科、桃機董事長楊偉甫共同出席 「靚靚客家新竹縣」特展開幕儀式，歡迎國際旅客到新竹參觀旅遊。（記者劉信德攝）

新竹縣長楊文科（右二）參觀特展工藝品。（記者劉信德攝）。

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