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    屏東北野祭3/14-16登場 車宿位置僅30個

    屏東北野祭3月14日開始登場，共計3天，想要車宿、露營快搶位置。（記者葉永騫攝）

    屏東北野祭3月14日開始登場，共計3天，想要車宿、露營快搶位置。（記者葉永騫攝）

    2025/02/26 16:47

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東北野祭將於3月14日到16日，連續3天在高樹鄉新豐親水公園盛大舉辦，免費參加活動，現場有音樂演出、100家特色市集、提供親子各項活動等，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，去年首辦就吸引了3萬多人，今年預計將有5萬人到場，最搶手的車宿位置只有30個，即日起開放報名。

    縣府交旅處長黃國維表示，今年北野祭邀集多家露營帳篷、野營週邊設備及露營車共同響應，活動現場提供民眾體驗紮營樂趣，舞台區有許多精采表演，「麓山 LUSHA」、「迷霧森林」、「hue」、「icyball冰球樂團」及「感傷唱片行」等超過20組表演團隊輪番上陣。

    除了音樂演出，現場還有「苔球製作」、「綠植上版」、「排灣族琉璃求生手環」及「樹皮創作」等各種質感手作工作坊，並規劃「寵物區」、「野餐區」、「在地特色市集」、「親子闖關賽」等活動，高樹鄉「新豐親水公園」更從下午13時開放至晚上18時。現場特色商家有「囍羊羊牧場」羊奶產品美食、「Machala Burger馬查拉漢堡」及「迷捲浪餅Wave Roll Taco」等。

    黃國維說，為永續環保，會場內全面禁止一次性餐具，鼓勵民眾自行攜帶，現場也提供租借「環保餐具」服務，活動期間有接駁車於屏東火車站出發直達會場，而活動周邊商品，從於即日起在官網開放預購，數量有限，售完為止，北野祭相關訊息可上活動官網查詢。

    屏東北野祭今年3月14日登場，今年人數將比去年更多。（屏東縣政府提供）

    屏東北野祭今年3月14日登場，今年人數將比去年更多。（屏東縣政府提供）

    屏東北野祭的周邊商品開始販售了。（記者葉永騫攝）

    屏東北野祭的周邊商品開始販售了。（記者葉永騫攝）

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