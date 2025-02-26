迎228出遊人潮 宜蘭清水地熱規劃定點接駁

宜蘭人氣景點清水地熱（如圖）備妥定點接駁，避免停車場塞爆遊客被拒於門外。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/02/26 16:44

〔記者江志雄／宜蘭報導〕228連假可望迎來好天氣，帶動出遊人潮，宜蘭縣人氣景點清水地熱遊憩區備妥定點接駁，園區若啟動車輛總量管制，遊客可轉往鄰近的長埤湖風景區停車場，改搭接駁車入園。

氣象預報顯示，即日起氣溫持續回暖，228連假期間多數地區天氣晴朗穩定，白天氣溫可達到25度以上，適合出遊踏青，不少人打算到清水地熱煮蛋、泡腳，又擔心園區停車場塞爆後被拒於門外，影響連假遊興。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣政府工旅處今天（26日）表示，清水地熱停車場有250個小客車停車位，停車場客滿後，清水橋頭入口處同步啟動車輛總量管制，採一出一進放行，遊客如果不想等候，建議轉往鄰近的長埤湖風景區停車場，改搭國光客運中型巴士入園，228連假上午9點到下午4點提供載客服務。

此外，國光客運綠17假日公車，從羅東轉運站往返清水地熱，12月到隔年3月的週六及週日行駛，羅東轉運站發車時間是上午9點、下午12點20分及3點。

清水地熱營運時間上午9點到下午5點，園區停車位有時尚未開園就停滿，縣府工旅處建議遊客，連假期間利用定點接駁入園省時又方便。

清水地熱溫泉泡腳池人氣強強滾。（圖由宜蘭縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法