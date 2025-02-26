為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」 前進新加坡相親

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    2025/02/26 16:26

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園去年從法國引進一對極度瀕危馬來虎姊妹，其中之一的「Serikin」透過全球跨區域的馬來虎域外保育合作，正式加入新加坡動物園的馬來虎家族，25日深夜從台北飛往新加坡，今（26日）凌晨抵達新加坡動物園，進入30天檢疫期，期待為域外保育建立新繁殖配對。

    台北動物園加入國際馬來虎域外保育計畫，爭取從法國Le Parcdes Félins貓科園借殖2隻3歲雌性馬來虎「Shima」和「Serikin」，這也是北美、歐洲與東南亞動物園暨水族館協會間跨區域、跨機構，在馬來虎保育議題上的首次合作。

    姊妹檔去年初來到台北動物園，適應園方照養環境將近一年後，透過與新加坡動物園的雙向借殖合作，計畫於今年先將「Serikin」送往新加坡萬態野生動物保育集團（Mandai Wildlife Reserve）轄下的新加坡動物園配對，後續亦將自新加坡動物園借殖調度1隻雄性個體來台北，以促成另一組繁殖配對。

    台北動物園表示，「Serikin」從去年底就在熱帶雨林區後場進行入箱籠的訓練，同時做出國搭機的準備。在雙方保育員、獸醫等照養團隊幾個月的籌備後，「Serikin」經過逾16個小時的準備、飛行和等待，於今凌晨安全抵達新加坡，新加坡動物園除了感謝美麗的馬來虎到來，也為其準備寬闊的檢疫空間，開始為期30日的檢疫觀察，希望能儘快傳出相親成功的好消息。

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播