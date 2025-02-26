台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」 前進新加坡相親

台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

2025/02/26 16:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園去年從法國引進一對極度瀕危馬來虎姊妹，其中之一的「Serikin」透過全球跨區域的馬來虎域外保育合作，正式加入新加坡動物園的馬來虎家族，25日深夜從台北飛往新加坡，今（26日）凌晨抵達新加坡動物園，進入30天檢疫期，期待為域外保育建立新繁殖配對。

台北動物園加入國際馬來虎域外保育計畫，爭取從法國Le Parcdes Félins貓科園借殖2隻3歲雌性馬來虎「Shima」和「Serikin」，這也是北美、歐洲與東南亞動物園暨水族館協會間跨區域、跨機構，在馬來虎保育議題上的首次合作。

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姊妹檔去年初來到台北動物園，適應園方照養環境將近一年後，透過與新加坡動物園的雙向借殖合作，計畫於今年先將「Serikin」送往新加坡萬態野生動物保育集團（Mandai Wildlife Reserve）轄下的新加坡動物園配對，後續亦將自新加坡動物園借殖調度1隻雄性個體來台北，以促成另一組繁殖配對。

台北動物園表示，「Serikin」從去年底就在熱帶雨林區後場進行入箱籠的訓練，同時做出國搭機的準備。在雙方保育員、獸醫等照養團隊幾個月的籌備後，「Serikin」經過逾16個小時的準備、飛行和等待，於今凌晨安全抵達新加坡，新加坡動物園除了感謝美麗的馬來虎到來，也為其準備寬闊的檢疫空間，開始為期30日的檢疫觀察，希望能儘快傳出相親成功的好消息。

台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

台北動物園極瀕危馬來虎「Serikin」，今凌晨抵達新加坡相親。（台北動物園提供）

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