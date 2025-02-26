菜價低迷！北漂企業主買5000顆包心白菜 溪州農民狂喜凌晨割菜

彰化溪州有企業認購5000顆包心白菜，農民凌晨2點就起床割菜。（李俊諭提供）

2025/02/26 16:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕菜價低迷，包心白菜每公斤剩不到6塊錢，彰化溪州有農民的2萬顆菜已可採收，如今只能面臨耕除命運，北漂經營建築業的莊姓鄉民得知，表達採購5000顆，農民得知興奮得睡不著，凌晨2點就起床割菜。代為採購的縣議員李俊諭表示，這些都是農民辛苦耕種的好東西，不忍心血白費，希望能幫助故鄉農民度過難關。

今年春節後天候回穩、蔬菜供貨量增加，大宗蔬菜高麗菜、包心白菜及各類葉菜價格一路下滑，根據溪湖果菜市場統計，包心白、高麗菜（甘藍）從過年前每公斤均價還有10至15元，但過完年後瞬間崩盤，最低只剩5.9元，包裝加運費至拍賣也不符成本，農民只能忍痛耕除。

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菜賤傷農！縣議員李俊諭表示，彰化溪州、埤頭是全台包心白菜重要產區，去年市場每公斤均價都在15元至25元，未料年後，市場供過於求，菜價幾乎崩盤，讓不少包心菜農都欲哭無淚。

李俊諭說，昨日有一在北部經營建築業的莊姓鄉民得知，向其表達願意幫助採購5000顆，他通知農民後，終於一解燃眉之急，還開心的睡不著，今日凌晨2點就到農田採收，5點採收完畢，共裝箱400箱，不到9點就抵達基隆，希望保持新鮮現採的口感。莊男向他表示，要將這些蔬菜提供給基隆市各社區供餐使用，或地方服務處等，不要浪費農民心血，藉此拋磚引玉，希望更多企業投入公益幫助農民。

除了有企業襄助，溪州鄉廖姓農民則推出每顆10元自採，推出活動5天，24000顆包心白菜，已採收近半，大大減少收成損失。廖姓農民表示，原訂26日要耕除，因反應熱烈，將延至228連假結束。

包心菜農凌晨2點起床割菜，希望保持新鮮現採的口感運送。（李俊諭提供）

莊姓業者認購5000顆包心白菜，共裝400大箱，不到9點就抵達基隆。（縣議員李俊諭提供）

莊姓企業民認購5000顆包心白菜，農民興奮得睡不著，凌晨2點就起床割菜。（李俊諭得知）

縣議員李俊諭表示，莊男業者採購這些蔬菜，將提供給基隆市各社區供餐使用。（李俊諭提供）

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