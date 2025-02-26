北市身心障者考照補助僅限職業駕駛 議員籲效法外縣市放寬

駕照路考示意圖。（資料照）

2025/02/26 16:18

〔記者蔡思培／台北報導〕就業市場許多職缺常要求求職者擁有汽車駕照，不過北市議員詹為元指，台北市政府雖有提供身心障礙者考照課程補助，但對象僅限「職業駕駛」考照，考一般汽車駕照則無，且身障者若已申請其他考試課程補助就不能獲得補助。他提到，許多職缺未要求職業駕駛資格，而是希望有基本汽機車駕駛能力，且桃園、高雄等縣市都已提供身障者一般汽車考照補助，北市應放寬補助。對此勞動力重建運用處表示會再研議。

詹為元說，目前北市府針對身心障礙者駕照補助，僅限於補助職業駕駛訓練考照課程，最高補助1萬4500元。然而，依據北市府現行規定，申請者須在「國家考試課程補助」、「職業汽車駕駛訓練考照課程補助」、「技術士證照相關課程補助」三者中擇一申請，若身障者已選擇技術士證照課程補助，就不能申請職業汽車駕駛訓練考照課程補助，導致補助彈性有限，難滿足多元需求。

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詹為元也提到，許多就業市場上的職缺不要求職業駕駛資格，但需具備基本的汽機車駕駛能力；北市府現行身心障礙考取汽車駕照補助僅針對職業駕駛考照，未涵蓋有駕駛需求、卻不從事職業駕駛工作的身障者。此外，桃園市、高雄市、台南市、宜蘭縣、新竹縣等地方政府，都已提供身心障礙者一般汽車駕照訓練補助，補助金額約在2000元至7000元不等。

詹為元認為北市府應提升身心障礙者的交通與就業支持政策，提供更彈性且普及的駕照補助機制。他建議北市將補助範圍擴大至一般汽車駕照考照，滿足身障者不同類型的就業需求，同時也可設立設籍規定、每人僅限領取乙次等適當審核機制。

勞動力重建運用處表示，去年度有辦理「身心障礙者參加國家考試補習、職業汽車駕駛訓練考照暨技術士證照課程計畫」，有21位身心障礙者受益。未來會評估研議納入「已就業因工作需要而有考照需求之身心障礙者，或經身心障礙者職業重建服務窗口評估適合進入職場且開案提供服務之身心障礙者」，提供汽車普通駕照訓練補助。

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