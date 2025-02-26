家用天然氣定型化契約上路 用戶須配合定期檢查

行政院今日通過「家用天然氣供氣定型化契約」規範，業者需說明機械表與微電腦瓦斯表的優劣差異，並定期檢查、維護設備。（資料照）

2025/02/26 16:21

〔記者林志怡／台北報導〕行政院今日通過「家用天然氣供氣定型化契約」規範，並特別著重安全性，明確要求業者定期檢查、保養瓦斯設備，且定期檢查不收取費用，消費者應加以配合，若用戶拒絕定期檢查，業者經主管機關同意，可會同相關機關人員強制檢查。

最新「家用天然氣供氣定型化契約」規定，業者提供的天然氣及設備應符合最新國家標準，且業者應將機械表與微電腦瓦斯表的優劣差異，使用天然氣與設備之正確操作方法，在供氣前以書面告知用戶；若因設備保養而有停氣必要時，應於停氣72小時前通知用戶等。

請繼續往下閱讀...

行政院消保處副處長陳星宏指出，天然氣若使用不當，可能造成危險性，如近期引發各界關注的新光三越氣爆案即是一例，因此這次的家用天然氣供氣定型化契約尤其注重安全保障。

陳星宏說，業者對於新裝設天然氣的用戶，應明確說明「機械表」與「微電腦瓦斯表」差異，如後者雖租用費用相對較高，但具有漏氣、地震遮斷等功能，有較多的安全性保障等內容，以及正確的操作方法。

此外，陳星宏表示，因天然氣計量通常裝設於消費者家戶內，而消費者通常不願意讓業者入內抄錶，因此定型化契約中，也就實務情況進行規範，讓業者可以採取貼表於家戶外的空間，由消費者自行填表等作法。

陳星宏說，業者對於瓦斯設備有定期檢查並執行設備保養的義務，且定期檢查不收取費用，消費者也應該配合進行，並在發現不合規定情況時加以改善，以確保用氣安全，定型化契約中也明定，若用戶拒絕定期檢查，業者報經直轄市、縣（市）主管機關同意後，可會同相關機關人員進行強制檢查。

另一方面，陳星宏也提到，除業者進行設備保養而有停氣必要時，應於停氣72小時前通知用戶，且業者若發現安全疑慮，如出現明顯瓦斯味、周邊有意外事故發生、消費者連續數期未回報使用度數等情況下，業者有停止供氣的權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法