爭論學測數學難度被嗆「拿滿級分再說」 他3年後成功打臉復仇

昨（25）日114學年學測成績公布，未料一名考生得知成績後，竟火速翻出3年前與網友爭論學測考題難度的對話，並將成績單截圖丟給上去「打臉」對方，背後原因則令不少網友笑翻。示意圖。（資料照）

2025/02/26 17:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少學子寒窗苦讀，是為了考上心儀的學校或達成自己的人生目標，但也有少數人是為實現「君子報仇，三年不晚」這句話。昨（25）日114學年學測成績公布，未料一名考生得知成績後，竟火速翻出3年前與網友爭論學測考題難度的對話，並將成績單截圖丟給上去「打臉」對方，背後原因則令不少網友笑翻。

據了解，學測考生除了可以透過大考中心網站查看成績，若在報名資料「聯絡電話」有填寫行動電話號碼，事後大考中心會以發送簡訊的方式，來通知考生的各科成績。然而，一名男性考生在收到簡訊通知後，先是將成績進行截圖，再將考科數學A達到15級分的畫面留下、其餘用紅條蓋住，再將此圖放到自己3年前與網友發生爭論的貼文。

請繼續往下閱讀...

根據爭論貼文的內容顯示，這名考生當年因111學年學測數學A的考題難易度，和其他網友發生爭執，還是國中生的他認為該年度的考題不難，自己還沒讀高中都能寫出幾題，未料竟被一名網友嘲諷，等他未來學測數學A能考滿級分再來爭辯。事後考生歷經3年苦讀後，成功在今年學測的數學A拿下滿級分，以漂亮成績回擊當年的嘲諷。

此事曝光後，立即在網上引發熱烈迴響與瘋傳，「超神」、「憑實力嗆爆！」、「精神值得讚許」、「跨越時空的打臉」、「有夠勵志欸超猛」、「這局佈得有夠久」、「為此發狠讀書嗎？」、「制約與誓約的力量」、「讀書的動力來自酸民」、「君子報仇，三年不晚」、「厲害，比酸民強100倍」、「3年報仇雪恨，超有毅力」、「在網路上吵架會增加讀書的動力」、「救命好神，這毅力不是普通的堅強」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法