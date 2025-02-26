為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣燈會攤商爆用過期牛奶害拉肚子 衛生局：查到過期備品立即銷毀

    桃園市議員黃瓊慧說，網友在網路上爆料，燈會期間某黑糖粉圓攤商疑似使用過期牛奶，2月17日拍到使用期限2月6日的牛奶。（擷取自黃瓊慧Threads）

    桃園市議員黃瓊慧說，網友在網路上爆料，燈會期間某黑糖粉圓攤商疑似使用過期牛奶，2月17日拍到使用期限2月6日的牛奶。（擷取自黃瓊慧Threads）

    2025/02/26 16:19

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣燈會已落幕，桃園市議員黃瓊慧說，有網友爆料，燈會期間，某個黑糖粉圓攤商疑似使用過期牛奶，2月17日拍到使用期限2月6日的牛奶，不少人留言「難怪喝了拉肚子」，旁邊豬血糕攤也被爆料是過年沒賣完的，上面都是白色霉點及菌絲，已請衛生局協助調查。衛生局回應，燈會試營運及正式展出期間，有查到攤商備有過期牛奶，但已立即銷毀，未查到有使用或販售過期原料情事。

    衛生局說，2月7日到12日燈會試營運期間，衛生局每天派出4名輔導人員到展區總計208家攤商進行食品安全衛生指導，輔導重點內容包含食品標示、儲存溫度、產品效期及防塵措施等項目，業者陸續開攤整備期間，發現A18區有家專賣黑糖鮮奶粉圓愛玉的攤商，備有2瓶過期的知名品牌牛奶及1瓶沒有效期的牛奶，立即依食品安全衛生管理法第52條規定予以銷毀。

    衛生局說，2月13日起衛生局每天派出4名稽查人員巡查食品展區，累計檢查3213攤次，查核中未發現攤商使用過期牛奶製作飲品，以及豬血糕上有發霉情況，也未接獲民眾投訴，提醒食品業者，如被查獲使用過期原料或販售過期食品，可依食安法第15條第1項規定裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

    桃園市衛生局到台灣燈會飲料攤商輔導、稽查。（桃園市衛生局提供）

    桃園市衛生局到台灣燈會飲料攤商輔導、稽查。（桃園市衛生局提供）

    桃園市衛生局到台灣燈會飲料攤商輔導、稽查。（桃園市衛生局提供）

    桃園市衛生局到台灣燈會飲料攤商輔導、稽查。（桃園市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播