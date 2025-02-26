台灣燈會攤商爆用過期牛奶害拉肚子 衛生局：查到過期備品立即銷毀

桃園市議員黃瓊慧說，網友在網路上爆料，燈會期間某黑糖粉圓攤商疑似使用過期牛奶，2月17日拍到使用期限2月6日的牛奶。（擷取自黃瓊慧Threads）

2025/02/26 16:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣燈會已落幕，桃園市議員黃瓊慧說，有網友爆料，燈會期間，某個黑糖粉圓攤商疑似使用過期牛奶，2月17日拍到使用期限2月6日的牛奶，不少人留言「難怪喝了拉肚子」，旁邊豬血糕攤也被爆料是過年沒賣完的，上面都是白色霉點及菌絲，已請衛生局協助調查。衛生局回應，燈會試營運及正式展出期間，有查到攤商備有過期牛奶，但已立即銷毀，未查到有使用或販售過期原料情事。

衛生局說，2月7日到12日燈會試營運期間，衛生局每天派出4名輔導人員到展區總計208家攤商進行食品安全衛生指導，輔導重點內容包含食品標示、儲存溫度、產品效期及防塵措施等項目，業者陸續開攤整備期間，發現A18區有家專賣黑糖鮮奶粉圓愛玉的攤商，備有2瓶過期的知名品牌牛奶及1瓶沒有效期的牛奶，立即依食品安全衛生管理法第52條規定予以銷毀。

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衛生局說，2月13日起衛生局每天派出4名稽查人員巡查食品展區，累計檢查3213攤次，查核中未發現攤商使用過期牛奶製作飲品，以及豬血糕上有發霉情況，也未接獲民眾投訴，提醒食品業者，如被查獲使用過期原料或販售過期食品，可依食安法第15條第1項規定裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

桃園市衛生局到台灣燈會飲料攤商輔導、稽查。（桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局到台灣燈會飲料攤商輔導、稽查。（桃園市衛生局提供）

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