員林市出招 垃圾減量4500公噸獲彰縣冠軍

員林市公所清潔隊設15定點做垃圾分類教育及回收，成效不凡，獲得全縣垃圾減量冠軍。（記者顏宏駿攝）

2025/02/26 16:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣自去年7月起推動全新的垃圾資源回收政策，全縣26鄉鎮垃圾減量及資源回收各項績效亮眼，年度評比出爐，員林市、田尾鄉獲特優獎，員林市去年垃圾減量比前年減少4500公噸，清潔隊奪下「環境清潔維護」、「資源回收考核」雙料冠軍。

去年7月開始彰化縣實施嚴格的垃圾分類新制，若垃圾袋內含超過12件可回收物或30%以上生熟廚餘，整車垃圾將被退運。各清潔隊成立垃圾分類稽查小組，積極進行破袋檢查與強化宣導，評比結果日前出爐，員林市清潔隊表現亮眼。

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清潔隊長張道強表示，垃圾分類新制剛實施，市民對於分類一知半解，他們在全市設立15個定點收垃圾，這裡是「資訊交換區」、「垃圾分類示範區」，市民錯過下午垃圾清運時間，便會來此丟垃圾。

張道強說，清潔隊人力有限，既要隨車要收垃圾，又要做定點回收垃圾，「兩頭忙」，但定點回收一定要派人盯梢。通常市民下班回家會使用定點收垃圾，這裡是最好的教學場所，但他們規定6點至8點限時開放，清潔隊派口條好的隊員在現場說明分類要領。

彰化縣環保局表示，全縣26鄉鎮市公所在垃圾減量方面，均表現優異，考核評分過程相當激烈，田尾鄉持續落實垃圾減量政策，資源回收率創新高，垃圾減量高達23%；員林市首創成立破袋小組全力推動稽查、宣導，垃圾減量達16.3%，並列為特優獎得主。埔心鄉、和美鎮、二林鎮、溪湖鎮透過鄉鎮市首長在媒體宣導與政策推廣，全方位展現資源回收卓越執行成效。

員林市公所清潔隊設15定點做垃圾分類教育及回收，成效不凡，獲得全縣垃圾減量冠軍。（記者顏宏駿攝）

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