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    廣電換照停擺卡關 NCC將發函請業者「維持現狀」

    NCC將透過「行政指導」做法，請平台、系統業者「維持現狀」，讓執照屆效卻無法換發的頻道繼續播出。（記者林志怡攝）

    NCC將透過「行政指導」做法，請平台、系統業者「維持現狀」，讓執照屆效卻無法換發的頻道繼續播出。（記者林志怡攝）

    2025/02/26 15:50

    〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業經營執照換照業務停擺，3月7日將有2頻道執照屆效，對此NCC主任秘書黃文哲表示，NCC將通過行政指導作法，發函予申請業者與相關平台、系統業者，說明情況並請業者「維持現狀」，讓執照屆效卻無法換發的頻道可以正常播出。

    今年上半年將有37家廣電事業者經營執照屆期，包括台視、中視、華視、公視CH26、警廣、中廣、ICRT等業者，但NCC自去年組織法修正、刪除NCC委員延任規定後，迄今NCC委員仍不足半數，無法召開委員會，也無法換照，台北影業公司旗下2頻道的經營執照3月7日就會到期，MTV Live、Nick Jr.面臨停播，業者近期已提起行政救濟。

    黃文哲說明，NCC上週邀請專家學者，就各面向進行討論，尋求NCC委員人數不足下的換照解方，並於今日諮議會中進一步討論，NCC委員則建議「依法行政」，換言之，在人數未過半數情況下，NCC沒辦法組成有效的委員會，也沒有其他法律工具可以給予業者執照，發照於法無據。

    不過，黃文哲說，業者在合法期間已提交合法文件，並經過審議程序，就卡在最後一關，NCC應保護申請業者的信賴利益，經3位委員討論，認為3月執照屆期的申請業者，先前經換照諮詢委員、分組委員審議通過，且3位NCC委員也沒有反對意見，若在正常情況下，予以換照機會高。

    因此，黃文哲表示，NCC將採取「行政指導」，發函通知申請業者審查解果，並函知平台、系統業者等，讓相關單位知悉審議過程，請業者本於維護消費者權益與既有經營秩序下，儘可能「維持現狀」，讓執照到期的頻道正常播出，也可以正常收取收視費、授權費等。

    黃文哲說，相關函文尚在呈核中，NCC會盡快發出，讓系統業者可以安心；至於後續還有業者執照陸續屆效，是否會採取類似做法？黃文哲坦言，無線電視、廣播等涉及無線電發射問題，處理上相對複雜，只能到時候再處理，也相信NCC委員不足半數只是暫時現象。

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