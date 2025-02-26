嘉義縣12家水產業者獲國際驗證 年產值達6.3億元

嘉義縣政府媒合通路商與取得國際驗證的水產業者簽署採購意向。（記者林宜樟攝）

2025/02/26 15:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動水產業者取得國際水產品永續驗證標章，全縣獲得ASC（水產養殖管理委員會）及BAP（最佳水產養殖規範）驗證者共有8家養殖戶及4家水產加工廠，年產值達6.3億元，縣府媒合5家通路業者支持永續水產品採購，今天與12家水產業者簽署採購意向，預計今年採購金額可達2億元。

縣長翁章梁今天授證表揚取得驗證的養殖戶及水產加工廠，與漁業署副署長陳建佑共同見證通路業者與取得驗證業者簽署採購意向；翁章梁說，消費者及通路市場對食品生產鏈在實踐永續的期待升高，縣府於2020年起輔導業者取得國際驗證，從2家提升到12家，合計驗證面積達33.5公頃，年產值養殖部分1.3億元、加工品5億元，取得國際驗證數及魚種品項取得驗證數均為全國各縣市第一，也是全國第一間金目鱸養殖場取得ASC驗證、全國唯一魚苗場取得國際永續驗證標章。

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水產養殖通過驗證業者為邱經堯、鍾秀琴、陳玉芬、陳泓碩、劉貫宇、蔡旻龍、邱建誠及祥鱻漁業公司，加工廠為東晟水產、鑫溶實業、貝鱺欣業及嘉南水產，台灣主婦聯盟生活消費合作社、聖德科斯生機食品、佳鮮國際有限公司、漢神國際實業公司及萬里環保事業公司共5家通路業者與12家業者簽署「嘉義縣永續水產品採購意向」，商品已在國內好市多、全聯、主婦聯盟、聖德科斯、萬里生機等通路販售，將外銷至美國、加拿大和歐盟等國。

陳建佑表示，台灣有近20％的養殖魚產品外銷，若業者能取得國際認證，有助於提升競爭力；身為嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長的陳泓碩說，BAP國際驗證有400多項，包含環境管理、永續、衛生、動物福利、資材室管理等有嚴謹規範，「可說是產銷履歷升級版」，通過驗證後，產品價值提高，高標準消費者採購漁產的意願也提高。

嘉義縣已有12家水產業者取得國際驗證。（記者林宜樟攝）

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