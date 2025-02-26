新加坡辦會展、佈局IP 今年國際客目標逾1700萬人次

新加坡2024年國際客1650萬人次，新加坡旅遊局副局長柯淑丹（左2）表示，2025年目標1700萬至1850萬人次。（記者蔡昀容攝）

2025/02/26 15:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕新加坡去年國際客1650萬人次，今年目標1700萬至1850萬人次。新加坡旅遊局今（26日）表示，除了持續充實硬體設備，朝「全球最佳會展城市」邁進，也與IP合作布局，迪士尼探險號郵輪12月15日亞洲首航，環球影城近期也開幕全新小小兵樂園。

新加坡旅遊局副局長柯淑丹表示，新加坡2024年國際旅客1650萬人次，比前一年成長21%。前三大客源國，中國308萬、印尼249萬、印度120萬人次；台灣40萬3367人次，恢復至疫情前95%，也比前一年增長23%。

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柯淑丹表示，新加坡今年透過永續旅遊、全球最佳會展城市、創意多元玩法3個方向，吸引全球旅客到新加坡，目標1700至1850萬人次。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志指出，新加坡2023年起，率先在會展旅遊業推動碳排放管理，是全球首批落實國家，並於2024年取得與全球可持續旅遊委員會（GSTC）合作，制定全球首個「景點標準」，預計2026年初開放全球景點申請認證；新加坡也推出《MICE 場地可持續發展指南》，為會展場館提供具體指引，涵蓋能源效率提升、廢棄物管理、節水措施等領域，推動會展產業減碳。

潘政志表示，新加坡在國際會議協會全球排名第二，擁超過1700個活動場地，還有6座大型會展場館，並不斷升級商務會議硬體設施；2024年，新加坡舉辦超過12場世界級會展活動，新加坡航空展、亞洲光電博覽會、SuperAI亞洲頂尖人工智慧大會等。

新加坡玩法多元。潘政志指出，萬態保育集團3月開放的亞洲雨林探險園，是亞洲首座以探險為主題的動物園。另外，萬態雨林悅榕莊今年開幕，聖淘沙名勝世界旗下的S.E.A海洋館，擴建更名新加坡海洋館，7月試營運。

IP合作布局方面，新加坡2024年《吉卜力奇幻世界》展覽、《哈利波特：魔法幻境》亞洲首秀，吸引大批旅客；今年迪士尼探險號郵輪亞洲首航；新加坡環球影城也於近期開幕全新小小兵樂園。

大型活動方面，今年將有亞洲動漫節、新加坡藝術博覽會（ART SG）、世界游泳錦標賽、國際奧林匹亞機器人決賽；大型MICE活動，如亞洲能源週、世界會計論壇等。

此外，今年F1新加坡航空大獎賽10月3日至5日舉行，邀請傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）與韓國天王 G-Dragon登台。全球首個區域性保時捷體驗中心2027年落腳新加坡樟宜展覽中心旁，設計2公里長的專用操控賽道。

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