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    武陵農場櫻花開8成 遊客捨不得離開

    武陵農場櫻花盛開。（武陵農場提供）

    武陵農場櫻花盛開。（武陵農場提供）

    2025/02/26 15:51

    〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場櫻花季原本只到23日，因今年受氣候影響，開花期延後至3月2日，目前花開約8成，山林間一片片粉紅花朵美景，吸引很多遊客上山賞花拍照，遊客表示，國內難得看到櫻花林粉色美景，看到很滿足，捨不得離開。

    有遊客表示，第一次到武陵農場旅遊，剛好遇到櫻花季，看到整片櫻花林的美景很震憾，陶醉在紅粉佳人櫻花林的鳥語花香中，捨不得走，太美了，很享受。

    武陵農場表示，目前場內櫻花以紅粉佳人及昭和櫻為主，開約8到9成，預估花期可持續至下周。武陵農場賞櫻景點包含櫻桃楓林區、古松櫻花帶、隘口櫻花林、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、妙高櫻花坡、富野櫻花區、南谷櫻花台及櫻花步道等，其中，櫻花步道綿延約3公里，園區共種植約2萬株櫻花。

    除了武陵農場，福壽山農場「千櫻園」也於2月14日開園，預計花期可持續到3月底，園區內種植有山櫻花（緋寒櫻）、昭和櫻、富士櫻、大島櫻、鬱金櫻及特殊品種葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻等，共約6000株櫻花。目前武陵及福壽山農場至228連假的訂房皆客滿。

    武陵農場櫻花，大片粉色美景，讓遊客捨不得走。（武陵農場提供）

    武陵農場櫻花，大片粉色美景，讓遊客捨不得走。（武陵農場提供）

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