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    228和平紀念日連假3天 高雄市區、景點車流高峰預測出爐

    228和平紀念日連假3天，高雄市區、景點車流高峰預測出爐。（交通局提供）

    228和平紀念日連假3天，高雄市區、景點車流高峰預測出爐。（交通局提供）

    2025/02/26 15:14

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局預估二二八和平紀念日三3天連續假期，市區及熱門景點將出現大量車潮，透過智慧運輸中心大數據分析，預估連假前一日即2月27日下午起，至連假第一天（28日）將湧現車潮，市區主要幹道車流量較高，各景區旅遊高峰則出現在連假第二、三日，即3月1、2日2天，請民眾注意路況及交管訊息。

    交通局指出，根據近幾年統計連假車流量分析，高速公路周邊幹道車時段分佈如下：路段與每日車多時段，東向往國道壅塞時段有兩段，分別為10至12時、15至19時；西向往市區較壅塞時段為12至20時。

    高雄各景點熱門時段分佈如下：旗津區11至20時，西子灣、駁二特區為12時至20時，旗山、美濃景點為10至19時，佛光山（佛陀紀念館） 熱點在10至18時，巨蛋商圈11至20時，義享天地11至22時，義大世界11至20時，夢時代為11至20時，民眾前往儘可能避開這些時間。

    交通局強調旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等，將依交通狀況實施交管措施，民眾出遊前先查詢景點交通資訊及替代道路（https://traffic.tbkc.gov.tw/）另受親子歡迎的壽山動物園，將視動物園停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行。

    228和平紀念日連假3天，高雄市區、景點車流高峰預測出爐。（交通局提供）

    228和平紀念日連假3天，高雄市區、景點車流高峰預測出爐。（交通局提供）

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