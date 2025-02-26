爭取教師「離線權」 學生團體籲校方設緊急聯繫窗口

學生團體「鉛筆藍圖」今與台北教育工會、全國教育產業總工會、國教行動聯盟，及國民黨立委葛如鈞共同舉行記者會，盼為教師爭取「離線權」。（記者王藝菘攝）

2025/02/26 15:44

〔記者謝君臨／台北報導〕學生團體「鉛筆藍圖」今（26）日與台北教育工會、全國教育產業總工會、國教行動聯盟，及國民黨立委葛如鈞共同舉行記者會。「鉛筆藍圖」總召集人傅瀚柏表示，學生權益高漲但教師權益卻未受重視，盼為教師爭取「離線權」，讓教師在下班後有權利選擇不回覆學生家長的來電及訊息，由校方設緊急聯絡窗口。

傅瀚柏指出，「鉛筆藍圖」是由不同縣市、學校、年齡的10幾名高中生組成的團體，希望整合學生、家長、教師等三方不同觀點，打造更完善的教育環境。他強調，在學生權益高漲同時，教師權益卻未受重視，其中「教師離線權」，是希望教師在下班後，有權利選擇不用回覆學生家長的來電及訊息。

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傅瀚柏認為，相信在非常緊急時教師還是會回覆，但若非急迫事務，是否就還給教師喘息空間，達到勞逸平衡，讓生活品質更好，進而提升教育品質。至於配套措施，則是由校方設緊急聯絡窗口，希望讓更多人關注這個議題。

葛如鈞表示，2017年法國先推出離線權，之後德國、義大利、比利時、加拿大等逾20國實施類似政策，台灣應借鏡學習。他說，隨時待命的狀態會造成無法好好休息，回覆訊息其實就是隱性加班，政府應想辦法保障教師離線權。

國教行動聯盟家長代表鍾君偉說，支持教師離線權，共創親、師、生三贏，當教師獲得充足休息，就能更有精力關注在教學上；期待有明確機制讓家長、老師可遵循。而當有緊急事件發生時，可透過學校行政體系處理，例如設立值班專線，讓家長可聯繫。

台北教育工會理事長李惠蘭則建議教育部與各縣市教育局舉辦公聽會，廣納基層教師、家長、學生意見；明訂工作與非工作時間，除非緊急事情才與老師聯絡；透過親師座談讓家長了解老師的工作時間。法律部分可慢慢補足，工會願擔任家長、學生、教育行政單位間的橋梁，推動離線權。

台北市家長協會常務監事胡語姍指出，希望能給予明確規範與適當的家長教育，讓親、師、生明確了解自身權利與義務，才能有效降低校園中的紛爭。

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