750元停徵1年！ NCC往「免徵」研議 前提是「要修法」

750元自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費停徵1年，NCC將往免徵研議。（資料照）

2025/02/26 15:38

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布藍牙、Wifi等電信管制射頻器材輸入收費新規，不論件數，只要郵寄輸入就要收費750元，引起民眾不滿，昨日宣布停徵1年。NCC主任秘書黃文哲表示，接下來會往免徵方向研議，但前提是要修改相關法規，對於已繳規費民眾的退費作為，一定儘快辦理。

NCC自2月5日起對藍牙、Wifi等第二級電信管制射頻器材輸入實施收費新規，只要通過郵寄進口相關器材，每案就要收取750元審查費用，引起各界強力反彈，NCC因此暫緩收取，僅開出繳款通知單，民眾暫不需繳費，但今年自2月5日新制上路至2月10日期間，仍有322人有繳費。

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立法院長卓榮泰昨赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，回應國民黨立委王鴻薇時指出，對於750元的費用，「NCC現在的意思就是停徵」，後NCC也證實，目前政策已經確定，後續會再研議如何避免業者化整為零、規避法律，已經繳交相關費用者的退費作為也會再行檢討。

黃文哲今日說明，「電信管理業務規費收費標準」經修正後，已是合法、有效的法令，而公務員應依法行政，並收取相關費用，但這次徵收「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」的做法，存在徵收比例疑慮，且外界對於徵收內容還不了解，需要微調，因此「停徵1年」，並非免徵。

此外，黃文哲強調，「規費法」規範的減徵、免徵、停徵等，是3種不同的名詞，NCC報請財政部後，可停徵1年，這次忽略了電商帶來的影響，未來還要要慎重考慮，並會朝向免徵研議，但前提是要能修改收費標準，目前對於退費作為，也已經在檢討中，NCC一定儘快辦理。

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