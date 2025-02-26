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    寓教於樂！新店交通公園大升級 孩子玩遊戲學交通知識

    新店區交通公園兒童遊戲場26日開幕，結合交通安全教育主題與多元的遊具設施。（新店區公所提供）

    新店區交通公園兒童遊戲場26日開幕，結合交通安全教育主題與多元的遊具設施。（新店區公所提供）

    2025/02/26 15:10

    〔記者陳奕劭／新北報導〕經過地方殷切期待，新店區交通公園兒童遊戲場今天（26日）開幕，結合交通安全教育主題與多元的遊具設施，讓孩子玩樂時，潛移默化學習交通知識，使這座公園成為兼具教育意義的遊玩新天地。

    新店區公所表示，大豐國小對面的交通公園已設立超過20年，但隨著舊有設施逐漸老化，已不符已不符合現代遊樂安全標準，經由大家努力，由市府撥款1500萬元全面升級公園，經市議員陳儀君、百和里里長陳先鳴與大豐國小三年級學童參與設計，使其更貼近孩子需求，歷經122天施工期，於去年12月30日完工。

    新店區長黃秀川指出，交通公園是新店區第19座特色公園，佔地1.27公頃，地點鄰近小金門友誼運動公園，園內設置巴士造型溜滑梯、攀岩區、攀爬繩網、盪鞦韆，以及地面繪有多種交通標誌與標線，讓孩子們潛移默化學習交通基礎觀念，也清理公園的陰暗區域，營造更安全、舒適的遊戲環境。

    市府農業局表示，市府至今已完成213座共融公園或全齡化的公園改造，提供各年齡層市民優質的休閒環境，園內新設施強調親子共融，注重環境衛生，考量不同年齡使用需求，讓孩子在安全環境盡情玩樂。

    陳先鳴說，交通公園改造後更為明亮，很多阿公、阿媽清晨時帶孫子溜滑梯，大家都覺得公園更好玩有趣了。

    新店區交通公園兒童遊戲場開幕，讓孩子潛移默化學習交通知識。（新店區公所提供）

    新店區交通公園兒童遊戲場開幕，讓孩子潛移默化學習交通知識。（新店區公所提供）

    新店區交通公園兒童遊戲場開幕，附近國小學童開心體驗遊樂設施。（新店區公所提供）

    新店區交通公園兒童遊戲場開幕，附近國小學童開心體驗遊樂設施。（新店區公所提供）

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