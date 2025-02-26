台南下營台灣龜生態園區斑龜死亡 上帝廟出面滅火

台南下營武承恩公園泮月池的第三池進行護岸改善工程，將池內200多隻烏龜先安置台灣龜生態園區。（記者楊金城攝）

2025/02/26 15:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營區「台灣龜生態園區」的1隻斑龜疑被曬死，下營區長李宗翰、下營玄天上帝廟主委姜金利、議員陳秋宏今天（26日）為此出面滅火，指烏龜是上帝廟的「神獸」，將持續改善生態園區環境、精進照顧烏龜。

下營玄天上帝廟在武承恩公園的泮月池飼養1300隻台灣斑龜，不只有專人飼養，還保育生態環境，去年10月更在下營國小校園接臨泮月池的一隅成立台灣龜生態園區，讓烏龜沿著人工坡道進出生態園區，上岸休息，園區還有產卵區。

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但最近有網友爆料台灣龜園區環境惡劣，1隻斑龜疑被曬死，批評質疑是「烏龜地獄」。

李宗翰說，武承恩公園正由公所進行遊憩環境改善，在泮月池的第三池另進行護岸改善工程，將池內200多隻烏龜先安置台灣龜生態園區，對1隻烏龜之死感到抱歉，將持續精進園區改善和飼養烏龜。

姜金利對被批評「烏龜地獄」無法接受，他意有所指的說，烏龜是上帝廟的「神獸」，廟方營造泮月池是烏龜的天堂，台灣龜生態園區是保育讓烏龜產卵繁殖，在廟方保護公園周邊後，烏龜上岸跑到馬路上被路殺已未發生，民眾可到泮月池、生態園區巡視廟方如何用心保護烏龜，對1隻烏龜「死因不明」，深感痛心，本來還想辦「追思會」。

陳秋宏指網友批評是扭曲事實，但廟方會善盡管理責任。

台南市動保處今天也派員巡查台灣龜生態園區，姜金利說，記取教訓，希望動保處幫忙，以後烏龜生病，請求派專家來協助。

台南市下營國小內的「台灣龜生態園區」。（記者楊金城攝）

台南市下營區「台灣龜生態園區」設有坡道讓烏龜爬上岸產卵。（記者楊金城攝）

台南下營玄天上帝廟在武承恩公園的泮月池飼養1300隻台灣斑龜，不只有專人飼養，還保育生態環境，設有2個坡道讓烏龜爬上台灣龜生態園區。（記者楊金城攝）

台南下營玄天上帝廟設立的台灣龜生態園區被批評飼養環境不好。（記者楊金城攝）

台南市下營區「台灣龜生態園區」的1隻斑龜疑被曬死，下營區長李宗翰（右）、上帝廟主委姜金利（左）出面說明。（記者楊金城攝）

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