為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南下營台灣龜生態園區斑龜死亡 上帝廟出面滅火

    台南下營武承恩公園泮月池的第三池進行護岸改善工程，將池內200多隻烏龜先安置台灣龜生態園區。（記者楊金城攝）

    台南下營武承恩公園泮月池的第三池進行護岸改善工程，將池內200多隻烏龜先安置台灣龜生態園區。（記者楊金城攝）

    2025/02/26 15:34

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營區「台灣龜生態園區」的1隻斑龜疑被曬死，下營區長李宗翰、下營玄天上帝廟主委姜金利、議員陳秋宏今天（26日）為此出面滅火，指烏龜是上帝廟的「神獸」，將持續改善生態園區環境、精進照顧烏龜。

    下營玄天上帝廟在武承恩公園的泮月池飼養1300隻台灣斑龜，不只有專人飼養，還保育生態環境，去年10月更在下營國小校園接臨泮月池的一隅成立台灣龜生態園區，讓烏龜沿著人工坡道進出生態園區，上岸休息，園區還有產卵區。

    但最近有網友爆料台灣龜園區環境惡劣，1隻斑龜疑被曬死，批評質疑是「烏龜地獄」。

    李宗翰說，武承恩公園正由公所進行遊憩環境改善，在泮月池的第三池另進行護岸改善工程，將池內200多隻烏龜先安置台灣龜生態園區，對1隻烏龜之死感到抱歉，將持續精進園區改善和飼養烏龜。

    姜金利對被批評「烏龜地獄」無法接受，他意有所指的說，烏龜是上帝廟的「神獸」，廟方營造泮月池是烏龜的天堂，台灣龜生態園區是保育讓烏龜產卵繁殖，在廟方保護公園周邊後，烏龜上岸跑到馬路上被路殺已未發生，民眾可到泮月池、生態園區巡視廟方如何用心保護烏龜，對1隻烏龜「死因不明」，深感痛心，本來還想辦「追思會」。

    陳秋宏指網友批評是扭曲事實，但廟方會善盡管理責任。

    台南市動保處今天也派員巡查台灣龜生態園區，姜金利說，記取教訓，希望動保處幫忙，以後烏龜生病，請求派專家來協助。

    台南市下營國小內的「台灣龜生態園區」。（記者楊金城攝）

    台南市下營國小內的「台灣龜生態園區」。（記者楊金城攝）

    台南市下營區「台灣龜生態園區」設有坡道讓烏龜爬上岸產卵。（記者楊金城攝）

    台南市下營區「台灣龜生態園區」設有坡道讓烏龜爬上岸產卵。（記者楊金城攝）

    台南下營玄天上帝廟在武承恩公園的泮月池飼養1300隻台灣斑龜，不只有專人飼養，還保育生態環境，設有2個坡道讓烏龜爬上台灣龜生態園區。（記者楊金城攝）

    台南下營玄天上帝廟在武承恩公園的泮月池飼養1300隻台灣斑龜，不只有專人飼養，還保育生態環境，設有2個坡道讓烏龜爬上台灣龜生態園區。（記者楊金城攝）

    台南下營玄天上帝廟設立的台灣龜生態園區被批評飼養環境不好。（記者楊金城攝）

    台南下營玄天上帝廟設立的台灣龜生態園區被批評飼養環境不好。（記者楊金城攝）

    台南市下營區「台灣龜生態園區」的1隻斑龜疑被曬死，下營區長李宗翰（右）、上帝廟主委姜金利（左）出面說明。（記者楊金城攝）

    台南市下營區「台灣龜生態園區」的1隻斑龜疑被曬死，下營區長李宗翰（右）、上帝廟主委姜金利（左）出面說明。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播