反四接團體持續阻攔環評大會 環境部換場地閉門會議

環境部環評大會今（26）天審查協和發電廠更新改建計畫（四接），但因反對民眾佔領主席台並持續高喊散會口號，讓環評會議在混亂中繼續進行 。（記者羅沛德攝）

2025/02/26 15:15

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部環評大會今（26）天審查協和發電廠更新改建計畫（四接），但因反對民眾佔領主席台並持續高喊散會口號，讓環評會議在混亂中繼續進行 。環評會議主席葉俊宏表示，為利環評內部審議繼續進行，換到環境部後棟301會議室，繼續進行閉門會議。

四接環評大會場面混亂，環評委員在詢問台電問題時，民眾持續高喊散會口號干擾會議進行。14點15分，環評會議主席葉俊宏宣布進入內部會議，但旁聽民眾仍不願離場。

請繼續往下閱讀...

葉俊宏表示，依照旁聽要點，若全體委員同意，閉門會議時民眾可以不用離場，但現場詢問環評委員後委員皆不同意；為讓環評內部審議繼續進行，宣布換到環境部後棟301會議室，繼續進行閉門會議。

環評委員吳義林表示，根據環團指出的協和電廠環評書件第六章沒有揭露土壤污染問題，他認為是需要進一步釐清影響範圍、影響程度等問題，但很遺憾今天沒有充分的討論的機會；是否要退回專案小組重審是選項，但前提是要給與客觀討論的空間，「像今天這樣根本無法好好討論」。

環評委員江康鈺也說，希望大家在客觀科學、理性之下討論所有問題，但如果民眾不讓環評委員充分表達意見，讓人非常遺憾，盼民眾尊重環評委員表達專業意見的空間。

環境部環評大會今（26）天審查協和發電廠更新改建計畫（四接），但因反對民眾佔領主席台並持續高喊散會口號，讓環評會議在混亂中繼續進行 。（記者陳嘉怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法