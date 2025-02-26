竹市東區5里8377戶 3月4日停水9小時

新竹市民注意了！竹市東區5里共8377戶3月4日停水9小時，請用戶先儲水備用。（記者洪美秀攝）

2025/02/26 15:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市民注意！自來水公司第三區管理處辦理配合「竹市污水公道五路用戶接管管線遷移工程」，3月4日上午9時至3月4日下午6時止，共停水9小時，停水區域包括東區5里以及部分路段，約8377戶受影響，請用戶注意。

台灣自來水公司指出，第三區管理處辦理「污水公道五路用戶接管管線遷移工程」，3月4日上午9時至3月4日下午6時止，共計9小時停水施工，如遇雨天不施工，停水區域包括仙水里、埔頂里、新莊里、關新里、龍山里、占梅路、埔頂一路、埔頂二路、埔頂路、崇和路、慈濟路、慈雲路、新莊街、長春街、關新二街、關東路、龍山東一街、龍山東路，請用戶請留意及提早儲水備用。

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台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入污水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。

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