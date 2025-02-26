桃園龍德宮年度盛事9天8夜南巡徒步遶境 3/1晚間起馬

桃園龍德宮遶境隊伍起馬出發前，會舉辦起馬晚會活動。（資料照，記者周敏鴻攝）

2025/02/26 15:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕主祀天上聖母四媽祖的蘆竹區桃園龍德宮，3月1日起將展開為期9天8夜的南巡祈安徒步遶境，超過5000名信徒的遶境隊伍將前往鹿港天后宮刈火進香；蘆竹警分局規劃3月1日晚間8點到繞境隊伍離開前，將管制車輛進入桃園龍德宮周邊的富國路，用路人應配合疏導。

桃園龍德宮表示，3月1日晚間9點舉辦起馬晚會後，天上聖母四媽祖將由超過5000信眾陪同、用9天的時間徒步遶境，先後駐駕新竹天公壇、公館五穀宮、大雅永興宮，預計3月5日抵達鹿港天后宮刈火進香並駐駕，返程則駐駕豐原慈濟宮、造橋慈聖宮、楊梅錫福宮等，預計3月9日回駕桃園龍德宮。

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起馬當晚，遶境隊伍將從蘆竹區的桃園龍德宮廣場出發，經過富國陸橋接富國路、右轉永安路、左轉國際路直行，通過大興西路三段後直行，並於中山路右轉後一路南下，蘆竹警分局當天上午9點起到晚間8點，將單向管制桃園龍德宮側的富國路車道，調撥另一側車道雙向通行；晚間8點到繞境隊伍離開富國路前，周邊的富國路雙向車道則將管制車輛進入。

另，桃園警分局也會在3月1日晚間7點起，於桃園區富國路與莊敬路口、寶慶路與莊敬路口進行機動管制桃園區往富國陸橋方向車輛，避免與遶境隊伍人車流相衝突而產生危險。

桃園龍德宮遶境活動已舉辦多年，每年都吸引許多信眾參加。（資料照，記者周敏鴻攝）

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