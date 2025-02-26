5縣市訂房率達六成 高公局示警：連假賞花期將有大量車潮

228連續假期路況預測。（高公局提供）

2025/02/26 14:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕本週末就是228和平紀念日連續假期，交通部高速公路局今天（26日）指出，連假期間訂房率高峰集中第一、第二天，且台北、苗栗、南投、嘉義和宜蘭有六成的訂房率，加上連假剛好是春季賞花期間，研判各地尖峰時段會有大量旅遊車潮。

根據氣象預報，228和平紀念日連假（2月28日至3日2日）各地早晚天氣稍涼、大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，另中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。

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依觀光署公布的訂房率資料，連假期間訂房率高峰集中於連假第1、2日且大致在5成以上，部分縣市如台北、苗栗、南投、嘉義及宜蘭約6成左右，且和平紀念日連假為春季賞花時節，高公局研判各日尖峰時段將有大量旅遊車潮，建議民眾多搭乘公共運輸。

高公局指出，若要自行開車，中短程請多利用省道等地方道路，長程若行駛國道則可多加留意高公局每日路況預報資訊，以避開國道壅塞路段及時段。

國道路況預報資訊是高公局依歷年和平紀念日連假交通特性及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，彙整每日國道壅塞路段分區預測圖。

另外，為分散尖峰時段車流，和平紀念日連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費，及每日0-5時暫停收費等措施，民眾可參考利用收費優惠時段、路段使用國道。

228連續假期路況預測。（高公局提供）

228連續假期路況預測。（高公局提供）

228連續假期路況預測。（高公局提供）

和平紀念日連假國道收費措施懶人包。（高公局提供）

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