台南輕旅行新增7景點 黃偉哲邀長輩3/1起齊出遊

南市社區照顧關懷據點長輩到楠西體驗梅子採收等農作的樂趣。（圖由南市社會局提供）

2025/02/26 14:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市推動社區照顧關懷據點各項健康促進活動，獲得長輩好評的關懷據點長輩輕旅行，今年新增7個景點，南市社會局自3月1日起開放報名，市長黃偉哲邀請長輩一起來出遊，長輩們可運用台南市敬老卡免費搭車，輕鬆遊台南。

南市社會局表示，南市自2022年起辦理「社區照顧關懷據點輕旅行─長輩共遊趣」計畫，深受據點長輩喜愛，為增加景點豐富性及多元性，提供長輩不同社會參與選擇，本年度再新增7個景點，分別為烏山頭湖鏡會館、龍門客棧休閒海鮮餐廳、睦睦村果園、菜寮陳果園、308老農夫咖啡、玉和軒多肉驛站、台灣萬里長城，全市40個優質景點讓長輩們體驗台南各地區不同的文化特色以及產業發展。

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社會局表示，關懷據點長輩輕旅行於今年3月1日起開放報名，社會局今年共辦理120場次，預計將有4800人次受益。目前南市已布建412個社區照顧關懷據點，長輩們到據點與同伴們交流、相約出遊，活絡長輩的人際關係，提高社會參與機會，歡迎長輩們相互揪團，一起出遊，讓生活更豐富精采。

南市社區照顧關懷據點長輩體驗製作杯子蛋糕。（圖由南市社會局提供）

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