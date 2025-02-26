為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南輕旅行新增7景點 黃偉哲邀長輩3/1起齊出遊

    南市社區照顧關懷據點長輩到楠西體驗梅子採收等農作的樂趣。（圖由南市社會局提供）

    南市社區照顧關懷據點長輩到楠西體驗梅子採收等農作的樂趣。（圖由南市社會局提供）

    2025/02/26 14:17

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市推動社區照顧關懷據點各項健康促進活動，獲得長輩好評的關懷據點長輩輕旅行，今年新增7個景點，南市社會局自3月1日起開放報名，市長黃偉哲邀請長輩一起來出遊，長輩們可運用台南市敬老卡免費搭車，輕鬆遊台南。

    南市社會局表示，南市自2022年起辦理「社區照顧關懷據點輕旅行─長輩共遊趣」計畫，深受據點長輩喜愛，為增加景點豐富性及多元性，提供長輩不同社會參與選擇，本年度再新增7個景點，分別為烏山頭湖鏡會館、龍門客棧休閒海鮮餐廳、睦睦村果園、菜寮陳果園、308老農夫咖啡、玉和軒多肉驛站、台灣萬里長城，全市40個優質景點讓長輩們體驗台南各地區不同的文化特色以及產業發展。

    社會局表示，關懷據點長輩輕旅行於今年3月1日起開放報名，社會局今年共辦理120場次，預計將有4800人次受益。目前南市已布建412個社區照顧關懷據點，長輩們到據點與同伴們交流、相約出遊，活絡長輩的人際關係，提高社會參與機會，歡迎長輩們相互揪團，一起出遊，讓生活更豐富精采。

    南市社區照顧關懷據點長輩體驗製作杯子蛋糕。（圖由南市社會局提供）

    南市社區照顧關懷據點長輩體驗製作杯子蛋糕。（圖由南市社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播