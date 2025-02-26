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    首頁　>　生活

    江怡臻大買2000顆高麗菜捐公益 搶救農民心血

    市議員江怡臻發起買「高麗菜捐公益」，希望拋磚引玉，肯定農民辛勤付出。（市議員江怡臻提供）

    市議員江怡臻發起買「高麗菜捐公益」，希望拋磚引玉，肯定農民辛勤付出。（市議員江怡臻提供）

    2025/02/26 14:14

    〔記者陳奕劭／新北報導〕冬季盛產的台灣高麗菜，因為供過於求，導致近期菜價崩跌，如今每公斤大約不到10元，恐怕面臨虧錢採收，甚至賣不完只能當作肥料的慘況。為了不讓農民心血毀於一旦，市議員江怡臻昨天（25日）與多名在地里長、家長會長、協會與熱心民眾，發起「買高麗菜捐公益」，希望拋磚引玉，肯定農民辛苦付出。

    近期高麗菜價格低迷，菜農表示，寒假期間營養午餐暫停供應，加上許多稻農趁著休耕，改種高麗菜，導致近期量多價跌，如今每公斤大約只剩不到10元。

    江怡臻指出，台灣高麗菜品質享譽國際，脆綠又鮮甜，菜價崩跌時，自己曾號召搶購高麗菜，挽救農民心血，今年她再次發起購買高麗菜，總計捐出近2000顆高麗菜給社福團體與在地的民眾，品嘗台灣高品質的蔬菜，肯定農友辛苦的付出。

    她提到，農業部長陳駿季去年底曾說，「農業部正密切監控高麗菜種植情形，每十天都會公布供苗數量，未來若生產量過剩、價格崩盤，將依據市場機制處理，不會啟動耕鋤補助。」但農友是看天吃飯的辛苦工作者，且台灣位處颱風好發地區，今日的耕耘是否能有明日的收穫尚未可知，希望政府不論是事前的積極協調、溝通轉作，或是事後協助拓展外銷通路，都能積極協助農民。

    江怡臻發起「買高麗菜捐公益」，轉贈給需要的民眾。（市議員江怡臻提供）

    江怡臻發起「買高麗菜捐公益」，轉贈給需要的民眾。（市議員江怡臻提供）

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