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    中央近1.9億元挹注 西湖鄉龍壽橋改建完工今通車

    中央近1.9億元挹注，西湖龍壽橋改建完工今通車。（記者蔡政珉攝）

    中央近1.9億元挹注，西湖龍壽橋改建完工今通車。（記者蔡政珉攝）

    2025/02/26 14:43

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉龍壽橋為地方交通要道，橋齡近50年，長期經西湖溪沖刷考驗其安全性，且路幅僅4.5公尺會車困難，經交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，中央近1.9億元挹注，歷經約1年半工期順利完工，今天舉辦通車典禮。

    苗縣府交通工務處指出，龍壽橋原有橋面淨寬僅4.65公尺無法會車，橋梁老舊破損橋齡近50年，無論是橋梁強度、耐震及防落橋長度等均不足，且因西湖溪沖刷橋墩基礎岩盤裸露，嚴重影響用路人生命財產安全。

    苗縣府交通工務處表示，龍壽橋改建後全線採雙車道，橋梁段單側設置人行道以利民眾通行。另外改善工程起點苗35線與119線危險路口，使遊覽車能直接右轉119線，提供安全行車視距。通車後連接縣道119線及苗33線道路，可提升交通服務水準及行車安全，並增加鄰近地區觀光及產業經濟發展。

    龍壽橋改建後，橋梁全長160公尺，全寬10.5公尺，道路拓寬長度400公尺。

    中央近1.9億元挹注，西湖龍壽橋改建完工今通車。（記者蔡政珉攝）

    中央近1.9億元挹注，西湖龍壽橋改建完工今通車。（記者蔡政珉攝）

    中央近1.9億元挹注，西湖龍壽橋改建完工今通車。（記者蔡政珉攝）

    中央近1.9億元挹注，西湖龍壽橋改建完工今通車。（記者蔡政珉攝）

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