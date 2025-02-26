6成6高教職員曾遭霸凌 范雲：制度性改革有必要且迫切

高教工會今（26）日與民進黨立委范雲共同舉行「全台大專職場霸凌問卷結果及分析發佈」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/02/26 14:41

〔記者謝君臨／台北報導〕高教工會今（26）日與民進黨立委范雲共同舉行「全台大專職場霸凌問卷結果及分析發佈」記者會。范雲指出，調查顯示在高教層級職場霸凌也非常嚴重，577名填答者中，竟有383人親身遭遇職場霸凌，比例高達6成6，其中卻有近8成未提出申訴，現行機制在大學各自為政、訂定不夠好的規定下，已造成職場霸凌機制空轉，立即進行制度性改革有其必要性與迫切性。

為更進一步掌握目前大專教職員實際遭遇職場霸凌與不法侵害的真實處境與問題，高教工會從1月底開始，向全台大專校院教職員發起問卷調查，至2月19日截止，共計577名大專受僱教職員工填答。

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記者會上，范雲指出，本次調查顯示，連高社會地位的大學教授，都因害怕隱私及權益保障不足反被報復、認為申訴機制無效、曾反映過卻未獲處理等。現行機制不良，已造成職場霸凌機制空轉。

接著，高教工會研究員陳柏謙進一步分析問卷結果，指出令人高度憂心的現象。2/3大專受僱教職員工，曾有遭遇到疑似職場霸凌或不法侵害的經驗。其中，「職工」的比例（73.5%）較「專任教師」約高出了5.6%；從性別來看，女性的比例（68.5%）較男性教職員高了近5%。侵害類型主要集中在語言與心理暴力。

另，陳柏謙表示，逾6成大專受僱教職員工對校內不法侵害預防計畫不熟悉。而有85%大專職場霸凌/不法侵害加害者為主管。值得留意的是，13.6%的教職員反應，曾感受到來自「學生」的霸凌或不法侵害。卻僅23%受害教職員提出通報/申訴。其中，「專任教師」通報或申訴的比例更是低至不到17%。

至於為何選擇不通報或申訴，陳柏謙指出，高達74%教職員「擔心通報或申訴後隱私與權益未受保障而反遭報復」，67.5%教職員則認為「不認為通報或申訴後情況可以獲得改善」。也因此，逾9成大專教職員認為現行防治計畫根本不足以保障其權益。

陳柏謙說，工會之前所提出的三點具體改革訴求，包括調查處理程序應明確化規範；經通報申訴後即須採取有效的糾正與補救措施；建立校外再申訴救濟管道。皆獲得填答大專教職員的壓倒性支持。

工會副理事長、工會文化大學分部召集人翟敬宜沈痛表示，她曾問過幾位遭受霸凌同事，為何不願通報，對方說「我需要這份薪水」。有的同仁最後之所以願意通報或向工會求助，原因無他，已做好離職的心理準備。

最後，范雲總結問卷呈現的高教特殊性，要求教育部瞭解並找出因應方式，包含私校比例高、佔整體近8成，整體規模更大治理機制更複雜，各大學各自為政，導致規定保障不一等。她將要求教育部在1個月內發函調查檢核各大學規定、彙整近幾年職場霸凌案件，以研究解析高教特殊性。

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