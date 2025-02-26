廢棄物丟桃市「龜山1愛心天使站」門口 華山基金會籲收手

華山基金會龜山1愛心天使站門口被堆放廢棄物品。（擷取自網路）

2025/02/26 14:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕位於桃園市龜山區金鋒街的華山基金會「龜山1愛心天使站」，近日門口多次被人堆放廢棄物品，讓基金會人員非常無奈，他們說，愛心天使站不是資源回收場，希望民眾別放置無法整理再利用的物品，不僅無法幫助長者，也會增加義工們的工作負擔、佔用有限空間，進而影響基金會的服務品質。

基金會人員表示，近日他們發現部分民眾會利用假日趁「龜山1愛心天使站」沒人時，將家中無法使用的物品、甚至是垃圾，放在愛心天使站門口；由於基金會長期以來受到許多民眾的幫助，他們原以為是捐贈物資，打開後才發現根本只是廢棄物品，讓他們很傻眼。

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「每一次收到捐贈的物品，義工們都親手一件一件檢查」，基金會人員在網路上PO文強調，捐贈物品中若有符合長輩需求的物品，他們會將代表民眾愛心的物資，送到長者家中讓長者使用；民眾將廢棄物品直接丟到「龜山1愛心天使站」的門口，已經嚴重造成基金會的困擾。

基金會人員呼籲，民眾若要捐贈物品，請勿再捐贈無法直接使用或需要修理的物品包括破損或嚴重污損的衣物與鞋子、壞掉的電器與家電或家具、過期食品或已變質的食物、使用過的衛生用品如枕頭與床墊等。

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