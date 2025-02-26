228連假國5首日車流估7萬輛 宜縣府推TPASS短期3日券

針對228連假湧現人車潮，宜蘭警方將於國5、蘇花路廊、重要道路及熱門景點周邊編排勤務，並預置快打警力紓解交通。（警方提供）

2025/02/26 14:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕228連假3天將有好天氣，宜蘭縣政府交通處預估出遊人潮多，國道5號首日南北雙向車流量上看7萬輛次，南下車流量最多，第2天湧現北返車潮，第3天下半天達高峰；由於本月12日宜蘭TPASS短天期3日券甫上路，縣府鼓勵大眾多加利用，僅要299元就能暢遊宜蘭，降低國道壅塞車流。

228連假為2月28日至3月2日，為期3天的天氣晴朗加上宜蘭地區、武陵農場櫻花盛開，國道5號將是熱門壅塞路段，前一天2月27日雖要上班，但縣府交通處預計，將有許多民眾會多請一天假提前到東部，預估當天雙向車流量就有6萬5千輛次。

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交通處指出，連假首日雙向車流合計將達7萬1千輛次，其中南下4萬3千輛次；第2天雙向也有6萬9千輛次，北上開始湧現車潮，第3天北返達高峰，落在3萬6千輛次；蘇花路廊部分，首日南下1萬3千5百輛次最多，北返車潮則在收假日，約計1萬2千5百輛次。

公路局也預估，首日國5南港系統至頭城南下，將自清晨5點到下午4點都是壅塞時段，第2天國5宜蘭至坪林北上，則會從上午11點塞到午夜12點，因此首日凌晨0點至中午12點，以及次日凌晨5點至中午12點，將封閉國5石碇、坪林南向入口，其中石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

宜蘭縣府本月12日起，推出TPASS短天期3日券299元方案，鎖定遊客及短期出差民眾販售，搭乘範圍包括北宜通勤國道客運、台鐵（鳳鳴臨時站至和平）及宜蘭縣內市區公車，迄今已銷售656份。

縣府交通處表示，推出短天期3日券後的第1個3天連假，鼓勵遊客多加利用，只要搭乘一趟國道客運或台鐵列車來回，就已值回票價，還能降低國5的塞車狀況。

針對連假湧現人車潮，宜蘭警方將於國5、蘇花路廊、重要道路及熱門景點周邊編排勤務，並預置快打警力紓解交通，另提醒用路人，3月1日、2日的下午1點至6點，將實施國5蘇澳至頭城北上入口高乘載管制，籲請提前因應。

宜蘭TPASS短天期3日券本月12日剛上路，縣府鼓勵大眾多加利用，僅要299元就能暢遊宜蘭，降低228連假國道5號的壅塞車流。 （記者王峻祺攝）

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