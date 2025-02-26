16.5億元「海上教室」教育部御風實習船 首航高雄至東京

教育部第3代的海事訓練船「御風輪」今日搭載250名師生和船員，從高雄港出發首航至日本東京，進行第1批海事訓練。（記者許麗娟攝）

2025/02/26 14:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕耗資16.5億元新造的教育部實習船「御風輪」，今（26）日在台灣造船公司碼頭離岸，預計從高雄港出發首航到日本東京，進行首批輪機系、航技系學生為期15天的海上實習，將取代已服役30年的「育英二號」，成為全國海事學校人才培育最新的「海上教室」。

「御風輪」是教育部2019年的新造實習船計畫，由國立高雄科技大學負責執行、台船公司負責打造，自2021年12月開工，歷時3年多完成，今日由教育部長鄭英耀親自前出席交船暨首航儀式後展開首次航程，前任教育部長潘文忠及國內各級海事學校校長均到場見證重要的歷史時刻。

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御風實習船無論船艙規格、設備規格、航行距離、搭載人數等各方面條件，均遠高於前一代的育英二號，也預先規劃由柴油轉變為液化天然氣雙燃料推進的預留設計，並且設有大數據蒐集系統，船舶的各項動態資訊都可提供船長、輪機長、實習同學運用來做各類決策判斷。

在訓練設備部分，除了一般理論教學的各類教室、視聽教室之外，備有航海、輪機、高壓電等3套全功能模擬系統，1比1實境實習駕駛室，所有實習課程均可於船上完成，船長114公尺、船寬21公尺，總噸數9680噸，全船可容納最多250人，包括學員200名、船員及教師50名。

今日首航搭載高科大輪機系、航技系師生，出航後預計3月3日抵達東京，10日返航回到高雄港，接著在3月13日離港展開第2梯次訓練航次，今年8月前共安排10航次，預計訓練超過1700人次，包括高科大、海洋大學、台北海洋科技大學、海大附中、蘇澳海事、金門農工、澎湖海事、台南海事、東港海事、中華海商、高科大等校學生參與實習。

教育部長鄭英耀表示，御風實習船超乎他的想像，在海域研究及海上作業最長可至35天。台灣是海洋國家，這艘船擁有台灣展現豐富海洋教育資源所需要的基本教學軟硬體，不僅培育海事人才、創造海洋科技產業，未來可讓教學與產業無縫接軌。

高科大校長楊慶煜，御風實習船將成為海事的學習場域，是具有完善實習作業的「海上教室」。副校長俞克維進一步說明，以高科大學生為例，御風實習船主要提供航技系與輪機系大二學生體驗實習，每批200位學生上船實習15天，未來若想從事海運事業，3年級可選修實習課程，在船上待4個月，4年級下學期再到船公司進行半年的實務實習，畢業後可直接進到海運公司與業界無縫接軌，讓台灣的海事教育走上世界的軌道。

御風實習船船長李智聰過去在陽明海運從業20年，李智聰說，學校教的是基本功，過去海事學校學生畢業後上船的就業率不高，但御風實習船除了裝卸貨無法教以外，設備幾乎和商船一樣。

高科大航海系大四生劉廷育說，之前有上過育英二號，是很老舊的實習船，裝備跟不上時代，但御風實習船設備新穎，對未來上船比較有幫助。

御風實習船出航前，教育部長鄭英耀、台船公司董事長黃正弘、高科大校長楊慶煜等人合影。（記者許麗娟攝）

台船公司董事長黃正弘（左）贈「御風輪」模型給教育部長鄭英耀（右），象徵交船。（記者許麗娟攝）

教育部長鄭英耀（右）將「御風輪」模型交給高科大校長楊慶煜及相關海事學校，未來提供各校海事訓練使用。（記者許麗娟攝）

「御風輪」船上的模擬實習教室。（記者許麗娟攝）

「御風輪」甲板。（記者許麗娟攝）

「御風輪」餐廳相當寬敞，可容納上百名師生同時用餐。（記者許麗娟攝）

船上的電影院及視廳教室。（記者許麗娟攝）

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