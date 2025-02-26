四接環評大會正方民眾離場 盼反方勿再攔協和電廠轉燃氣改善空污

支持四接開發的基隆在地里長表示，為確保環評會議順利進行，決定離場讓出發言時間，盼反方環團不要再阻擋協和電廠燃油改燃氣的機會，早日改善空污問題。（記者羅沛德攝）

2025/02/26 14:06

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部環評大會今（26）天審查協和發電廠更新改建計畫（四接），因反對民眾佔領主席台並高喊散會口號，影響會議進行。支持四接開發的基隆在地里長等人表示，為確保環評會議順利進行，決定離場讓出發言時間，盼反方環團不要再阻擋協和電廠燃油改燃氣的機會，早日改善空污問題。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠、基隆多位在地里長表示，對於反對四接公民團體以公民參與為由無限上綱杯葛，影響環評程序的正常進行，感到遺憾。過去專案小組六次會議共有181人次發言，選址的合理性與必要性講了78次、海洋生態的影響講了91次、對基隆地區的發展講了77次，就連發電量天差地別的改用再生能源電廠含地熱電廠，都講了37次，實在不忍心再讓環評委員枯坐乾等。為確保環評會議順利進行，他們決定把發言權禮讓出去。

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基隆市議員施偉政也代支持四接的基隆里長發言，他表示，中山區共24個里，今天環評大會來了20位里長、社區發展協會成員也來了20位，支持協和電廠改建是希望當地空氣可以變好，不希望被環團誣賴拿台電補助。

施偉政表示，中山區只要協和電廠發電就會有許多落塵掉到民眾的車子、衣服，甚至屋頂上，協和電廠對基隆人來說是無法割捨的惡鄰居，好不容易可以轉負為正、將燃油改為燃氣的機會，不解環團在反對什麼。

施偉政表示，協和為了改建成燃氣電廠，方案修改了三次，每次都是在回應環團的訴求，但環團持續打著環保名義，不斷影響會議，無法忍受一場應該進行的環評會議被無理取鬧一直延期，今天早上會議耽誤了4個小時，這4個小時協和電廠排放的空污誰來負責？早一步進行環評審查，基隆市府就能早一步進入其他的審查階段。

支持四接開發的基隆在地里長表示，為確保環評會議順利進行，決定離場讓出發言時間，盼反方環團不要再阻擋協和電廠燃油改燃氣的機會，早日改善空污問題。（記者陳嘉怡攝）

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