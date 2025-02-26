新竹青創基地進駐茶會 展現創新能量促產業鏈結

新竹青創基地獲選2024台灣百大伴手禮的團隊分享新創成果。（記者廖雪茹攝）

2025/02/26 13:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府委託明新科技大學辦理的「新竹青創基地」，去年有5組進駐團隊獲得SBIR（小型企業創新研發計畫）的支持，得到400餘萬元的資金，也有團隊參與台灣新創最大盛會2024 Meet Taipei；今年共進駐20組各領域優秀團隊，其中6家續駐團隊分享新創成果，像是鴻檸國際行銷推出的「好運竹縣」檸檬茶禮盒，在基地顧問群的輔導下，獲選2024台灣百大伴手禮，是新竹縣唯一入選的品牌。

縣長楊文科表示，青創基地自成立以來，已有14個新創團隊獲SBIR獎補助；基地推動企業「以大帶小」合作模式，透過策略性聯盟成功申請經濟部產業發展署「113年製造業以大帶小低碳化與智慧化升級轉型計畫」，補助金額達2000萬元。

請繼續往下閱讀...

新竹青創基地今年共進駐20組團隊，類型涵蓋數位科技、智慧醫療、農業創新、綠能低碳、品牌行銷等領域，另展出匯百川科技、日日風味所、鴻檸國際、宏力國際、風城行銷、佑鵬健康科技等6家續駐團隊的創新成果。

像是以市場行銷、品牌活動為主的風城行銷顧問公司，開發五款卡牌魔術結合客語學習的桌遊，可做為行銷活動的互動道具。原深耕半導體光電提供印刷電子、新型影示器與智慧傳感應用的宏力國際，進駐基地與學術單位合作，開發噴墨打樣與特殊光製程手持設備，能夠在各種材質表面打樣印刷，很有市場潛力。

楊文科表示，透過基地營運，縣府持續提供技術輔導、產業資源對接、行銷策略支持，更舉辦創業講座、產業媒合會等活動，今年更規劃帶著團隊走向國際，預計8月前往新加坡與當地企業進行媒合交流，希望打造新竹縣完整創業支持體系，協助進駐團隊加速成長。

明新科大校長呂明峯指出，青創基地設於校內，能串接產學資源提供創業團隊最優質的輔導量能，包括工廠管理的智慧監控應用、食品與農業創新、品牌行銷及數位轉型等，各團隊透過基地的輔導與資源支持，在技術研發與商業模式上持續精進，展現出令人矚目的發展潛力。

竹縣府教育局長楊郡慈表示，新竹青創基地今年度將永續創新列為核心，設計15場次企業永續減碳的課程，也同步開放有興趣民眾報名參加，詳情可上新竹青創基地官方網站： https://startup-hc.tw/ 或「新竹縣政府教育局青年事務科」FB粉絲專頁查詢，電話：03-5593142分機3514蔡先生。

新竹青創基地進駐青創團隊風城行銷顧問，展示開發五款結合客語學習與魔術技巧的卡牌桌遊。（記者廖雪茹攝）

新竹青創基地舉辦新春交流茶會與成果展，縣長楊文科（前排左4）出席與基地青創團隊交流。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法