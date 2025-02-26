不造成2次環境汙染 竹縣尖石5村3/1起試辦垃圾不落地

新竹縣尖石鄉前山目前收垃圾的方式是白天4線定點收運，以致垃圾落地（如圖）平添環境衛生等問題。（記者黃美珠攝）

2025/02/26 14:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉前山5個村從本週六、3月1日起清運垃圾的方式將改變，試辦1個月由鄉長曾國大推動的「垃圾不落地」政策，把現行白天4線定點清運的模式轉為4線夜間沿線收運，鄉親可經「樂圾通」APP掌握垃圾車的動態丟垃圾，使垃圾不落地形成二次環境污染，試辦期內會滾動式修正以符合鄉親的需求。

今天早上，尖石鄉清潔隊長高燕鈴邀集義興村長李衛國、嘉樂村長高金祥、新樂村長朱元章、梅花村長賴名劍、錦屏村長白金山，以及尖石、新樂、梅花等國中小開會再宣導。

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朱元章說，他們5個村長都支持這項試辦計畫，主要是因現行丟垃圾的方式，是任由民眾定點放置後，清潔隊再於白天沿線到點收運。鄉內流浪狗多，加上還是有不少鄉親沒有養成分類的好習慣導致被拒收，最後定點的垃圾被動物撕咬，造成每個部落都因此出現不少髒亂點。

不過也希望公所，試辦計畫的宣傳標語仍須加強張貼，特別對於上班族因為下班不及到家丟垃圾，還有文健站、前山各國中小下午4點以後統統就下班沒人丟垃圾，都要有配套措施且加強宣導和說明。

高燕鈴說，本週六尖石前山試辦新的垃圾清運方式，從白天4線定點收運，改成傍晚5點到9點，4條清運路線改為沿線收集外，針對上班族晚上可能丟垃圾不方便的困擾，他們呼籲鄉親下載「樂圾通」APP掌握自家路線上垃圾車的動態，他們也在每週一到週五早上8點到下午4點，開放位於錦屏村比麟停車場對面的尖石鄉資收站給民眾自行送垃圾到點丟棄。

另外，每週二、週五早上6點到8點，在泰雅勇士廣場也提供垃圾清運服務，上班族上班途中，除了大型家具，包含資源回收物在內的各種垃圾也都可以順便載到這裡丟棄。

高燕鈴說，前述尖石前山清運垃圾的方式，最主要的改變就是從白天收垃圾變成晚上收，且垃圾不放置定點、不落地，收垃圾的時間則跟原來的一樣，都是每週一、三、五收運，沒有改變的則是每週二、週四則收資源回收物跟週四下午一樣收廚餘。

至於學校下午4點以後就下班，高燕鈴說，只要告訴清潔隊垃圾放置點、且有人開門，他們就能入校收取，或者每天下班前把子母垃圾車推出校外安全的定點，清潔隊就可以幫忙收運。

至於文健站的收運方式，高燕鈴說，清潔隊將有專責窗口協調，將再依實際需求滾動式檢討和公布。

新竹縣尖石鄉公所清潔隊長高燕鈴（右）今天再度跟前山5村長面對面溝通本週六就要上路的垃圾不落地、新的清運方式。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉公所清潔隊本週六新的前山垃圾收運模式上路後，每週二、週五早上6點到8點，都將在泰雅勇士廣場收運上班族攜出的家戶垃圾。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉前山5個村的村長統統表示支持公所最新試辦的前山垃圾清運模式。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉清潔隊長高燕鈴說，前山5個村本週六起試辦1個月的家戶垃圾新收運方式，會隨時做滾動式的修正，以貼近鄉親的實際需求。（記者黃美珠攝）

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