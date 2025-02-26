大學學測成績出臚 竹市三市立高中37人單科滿級分

114學年大學學測成績出臚，新竹市立建功高中有31人單科滿級分，表現亮眼。（建功高中提供）

2025/02/26 13:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕114學年度大學學測成績25日放榜，新竹市立3所高中單科滿級分學生有37人，另國英數B社四科最高分是59級分。各校也已輔導學生進行個人申請，期讓學生順利進入理想大學。

建功高中今年單科滿級分人數達31人，其中魏士昕考出四科59級分的亮眼成績。並分享從高二開始每天放學後便到清華大學讀書，並保持穩定的複習節奏直到考前，平時透過運動釋放壓力，有助於整理思緒。他提到，公民科幫助自己從多元角度看待世界，並拓展思維；雖然高一時成績並不理想，但最終衝出好成績。

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建功高中王宥仁在英文、自然科拿下滿級分，數學A科目獲11級分，總級分53級，他說，學測前善用時間反覆練習數學A歷屆試題，幾乎做完所有考古題，在正式考試穩定發揮，相信在分科測驗，有信心挑戰更高目標。

教育處表示，本屆建功高中有85％的學生在各科目均達均標以上；各科頂標人數比例更達到20％至30％。其中英文及自然科的頂標人數皆有亮眼表現，所有科目的頂標表現與全國頂標一致，數學B也超越全國平均頂標。

另香山高中普通科僅4個班級，137名應考生中有31人任四科達40級分以上，其中賴彥淞社會科拿滿級分，曾靖芸英文科拿滿級分。

成德高中有84人達頂標（國文20人、英文13人、數學A 7人、數學B 15人、社會科25人及自然科4人）。其中蔡岳軒在自然組四科取得50級分，高嘉姍國文科滿級分，高靜、陳盈昕、楊益彰社會科滿級分。在特殊選才（特招）方面，李婕汝已錄取中正大學「紫荊計畫」榜首，洪曼綾則錄取政治大學國際經營與貿易學系。

而114學年度繁星推薦招生計畫中，有65所大學校院及1712個學系（組）參與，期許竹市學子能善用各項申學管道，把握機會，找到屬於自己的發光發亮舞台。

114學年大學學測成績出臚，新竹市立建功高中有31人單科滿級分，表現亮眼。（建功高中提供）

114學年大學學測成績出臚，新竹市立成德高中學生表現不俗。（成德高中提供）

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