文化小旅行100處串遊程 蔣萬安：資訊零碎化、資源應集中

台北市文化局推動文化小旅行，將結合古蹟日等辦理古蹟趴趴GO等導覽活動。圖為國定古蹟大龍峒保安宮一角。（記者何玉華攝）

2025/02/26 14:03

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安100條「文化小旅行」政見，已在去年推出70處文化點，串聯約36條遊程，今年計畫在7月前達成100處，後續將辦理旅行療癒小品徵集、史蹟趴趴GO等導覽活動，蔣萬安指示要強化品牌印象，100條文化小旅行可能會造成資訊的零碎化，文化局要將資源集中在重點的文化小旅行，先做出指標；同時加強在既有平台上宣傳，讓民眾想要去體驗文化小旅行時，更加便利。

文化局日前在市政會議進行「文化小旅行成果及後續規劃」專案報告；認為旅行不等於路線，也不只是遊程，以「走-故事的人」為核心精神，以說走就走的自由探索文化點日常及都市生活心靈療癒設計出發，截至去年底，在全市已推出70處文化點、串聯約36條遊程，周邊順遊約48個商圈、市場、夜市；今年計畫在7月前達成100處，後續並發布旅行療癒小品徵集、結合台北古蹟日、史蹟趴趴GO等導覽活動。

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蔣萬安聽取報告後，要求文化局積極結合各局處重大活動，如煙火、花季、水舞、校外教學、單身聯誼等等，將文化小旅行的周邊文化點元素、遊程及商圈納入活動規劃中，並強化宣傳，擴大「走-故事的人」的品牌印象。也要求各局處持續配合定期檢視各場域軟硬體設施管理，讓民眾、國際觀光客到景點有更好的體驗，提升服務品質。

蔣萬安也提到，100條文化小旅行可能會造成資訊的零碎化，文化局應思考如何將資源集中在重點的文化小旅行，先做出一些指標；將100條路線統整分類，以及各自代表的故事，也可以邀請別人來說故事，更具說服力、更動人。同時加強在既有平台上宣傳，譬如觀傳局的「樂遊臺北」、捷運公司的「台北捷運Go」APP，將現有及未來公布的文化點持續納入遊程路線，也可做成轉發地圖，串聯文化點與周邊商圈，讓民眾想要去體驗文化小旅行時，更加便利。

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