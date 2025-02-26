防中國蚵仔走私洗產地輸台 漁業署：預計年底馬祖蚵全納溯源

馬祖近年蚵仔養殖等興盛，生產的蚵仔也很受國人青睞。（漁業署提供）

2025/02/26 13:33

〔記者楊媛婷／台北報導〕坊間常有傳言指中國蚵仔可能用走私方式入金門、馬祖等離島洗產地後，再輸入台灣，嚴重影響食安與漁民生計，農業部於馬祖、金門等地推養殖登記，政院食安辦與食藥署、漁業署則計畫再推離島地區蚵仔全數納溯源，漁業署表示，在連江縣政府支持下，馬祖牡蠣有望於年底全納溯源。

我國並未開放中國蚵仔進口，但卻常有中國蚵仔透過離島金門、馬祖洗產地後再輸入台灣等傳聞，馬祖近年發展蚵仔、淡菜等養殖有成，也頗受國人青睞，為防堵不肖商人魚目混珠，漁業署在馬祖與連江縣府共同推動養殖登記，當地養殖的蚵仔更有近半數已納溯源管理。

請繼續往下閱讀...

漁業署副署長陳建佑表示，近期與政院食安辦主任許輔與食藥署代理署長林金富共同拜會連江縣府，連江縣府承諾將持續做好生產管理，並且預計會在今年底前完成所有蚵仔養殖戶納溯源，讓生產透明化，有效保障喜愛馬祖水產品民眾的權益，也維護合法養殖業者的生計。

另對於另一離島金門的蚵仔何時會全數納溯源，陳建佑表示，該署已輔導金門縣府提報相關計畫，也期待今年年底金門縣府也可啟動相關工作，目前金門縣府的回應正面，會朝相關方向進行，但也坦言，實際落實程度還是要看地方政府態度。

為打擊進口走私牡蠣混充台灣蚵仔，許輔強調，政院及中央各部會對境外牡蠣混充議題相當重視，已跨部會專案聯合稽查並展開7波從產地到市售牡蠣產品稽查作業，絕不容許蚵仔非法混充國產販售行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法